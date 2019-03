Il campione di ginnastica aveva messo in vendita i suoi trofei per aiutare la palestra dove era cresciuto: la Reale Foundation offre 70mila euro, comprandoli e lasciandoli in dono.

di Luca Guerra - 30/03/2019 06:21 | aggiornato 30/03/2019 08:27

Ben 200 trofei, conquistati nel corso di una carriera fatta di fatica, sudore e ori, fino al successo nelle Olimpiadi di Atlanta 1996. Tanti erano i cimeli che l'ex campione di ginnastica Jury Chechi aveva deciso di mettere all'asta per aiutare la palestra Etruria, nella quale aveva avviato la sua carriera. Una corsa di beneficenza che non servirà: la fondazione Reale Foundation ha offerto la somma di 70mila euro, acquistando tutti trofei ma lasciandoli in dono alla palestra.

Nato nel 1969 a Prato, Chechi aveva avviato la sua carriera nel mondo della ginnastica nelle stanze della palestra Etruria. Oltre che un campione, Jury si è dimostrato un uomo dal cuore d'oro. La molla che aveva fatto scattare in Chechi la voglia di aiutare la culla del suo passato è stata rappresentata dal problema all’impianto elettrico che ha costretto le piccole allieve dell’Etruria di oggi ad allenarsi quasi al buio nel corso dell'inverno.

Venuto a conoscenza delle difficoltà della sua prima palestra, Chechi aveva deciso di mettere all'asta i suoi trofei - circa 200 tra coppe e medaglie - per sostenerne la rinascita. Per partecipare all'asta, occorreva versare una base minima di 19,96 euro. Non a caso, l'anno nel quale Chechi diventò per tutto il mondo il Signore degli anelli. La corsa ai trofei del ginnasta è però durata solo pochi giorni: Reale Foundation ha anticipato tutti, annullando così di fatto l'asta. I trofei resteranno a Prato, nella palestra rinnovata con i 70mila euro offerti dalla fondazione, per la gioia del campione di Prato:

Un affetto commovente. Sono contento che i miei trofei rimarranno esposti alla palestra Etruria di Prato, ma soprattutto sono contento che nella palestra potranno continuare ad allenarsi ginnaste e ginnasti. Potrò andare a vederli tutte le volte che ne avrò nostalgia. Questa è una bella storia di buone pratiche.

Jury Chechi ai tempi dell'oro olimpico nella ginnastica di Atlanta 1996

Jury Chechi, la nuova vita della "sua" palestra: al via lavori per impianto elettrico e riscaldamento

I lavori nella palestra di via Santa Caterina avranno il via a breve e toccheranno prima di tutto l'impianto elettrico e quello di riscaldamento. Al fine di evitare la dispersione del patrimonio sportivo dell'oro di Atlanta 1996 e bronzo di Atene 2004, la Reale Foundation ha deciso di offrire il proprio contributo per opere strutturali che rivitalizzeranno la struttura. Emozione nelle parole di Luigi Lana, Presidente di Reale Mutua e del Patronato di Reale Foundation:

Fornire il nostro sostegno per la realizzazione del desiderio di Jury Chechi è per noi fonte di gioia e un modo per riaffermare i nostri principi di mutualità e di attenzione alle persone.

Dal 1976, quando a 7 anni Chechi conquistò la sua prima gara in un campionato regionale, la palestra Etruria ha cambiato decisamente volto e numeri. Oggi ospita gli allenamenti di 90 ragazze e ragazzi dai 6 ai 16 anni, che hanno trovato la svolta nella disponibilità dell'ex campione di ginnastica aperta, come raccontato da Grazia Ciarlitto, presidente della Società ginnastica Etruria: