L'ex centrocampista di Bayern Monaco e Real Madrid, presente a Sorrento con l'Under 13 dei Blancos, parla della squadra di Ancelotti e non solo.

di Redazione Fox Sports - 29/03/2019 17:37 | aggiornato 29/03/2019 17:42

Ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2017 e ha iniziato ad allenare, sedendosi sulla panchina dell'Under 13 del Real Madrid e conquistando subito il titolo con tre giornate d'anticipo. Xabi Alonso ha continuato a mettere trofei in bacheca com'era solito fare da giocatore.

In questi giorni è in Italia per disputare con la sua squadra il Torneo delle Sirene a Sorrento, dove ha avuto modo di incontrare altri ex giocatori come Chivu, che è allenatore dei 2005 dell'Inter, e Rocchi, sulla panchina dei giovanissimi della Lazio.

Intervistato da Sky Sport, Xabi Alonso ha parlato in particolar modo del Napoli e di Carlo Ancelotti:

Con Carlo ho vinto la Decima col Real, un'emozione incredibile. Sono davvero legato a lui, ha una grande personalità, lavorare con lui è un piacere. Con l'Arsenal in Europa League saranno due belle partite. Tiferò Napoli perché ci sono tanti spagnoli

Uno di questi è Fabian Ruiz: