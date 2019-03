Il club biancoceleste è stato sanzionato per i saluti romani dei tifosi presenti al Sanchez Pizjuan di Siviglia. L'esterno montenegrino squalificato per tre giornate. Pronti i ricorsi per entrambe le decisioni.

29/03/2019

La sentenza Uefa relativa a Siviglia-Lazio, match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale andato in scena lo scorso 20 febbraio (terminato 2-0 per gli andalusi), è arrivata. Il club biancoceleste è stato sanzionato dal massimo organo calcistico europeo per i saluti fascisti (ritenuti discriminatori e razzisti, in base all'articolo 14 del codice disciplinare Uefa) esibiti da alcuni tifosi presenti nel settore ospiti del Sanchez-Pizjuan e dovrà giocare la prossima partita di una competizione Uefa con un settore dell'Olimpico chiuso (settore scelto dalla stessa società). La Ueva aveva deciso di aprire un fascicolo su questi fatti che risultavano nel referto dell'arbitro Taylor e di alcuni ispettori. Ma non finisce qui. La Lazio ha ricevuto anche la notizia della squalifica di Adam Marusic, fermato per ben tre turni. Il montenegrino era stato espulso per una gomitata rifilata al centrocampista Roque Mesa. La società di Claudio Lotito ha già annunciato che farà ricorso per entrambe le decisioni.