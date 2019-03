Lo svizzero batte nettamente il sudafricano nei quarti di finale del Miami Open e affronterà Denis Shapovalov in semifinale. La finale femminile sarà giocata tra Karolina Pliskova e Ashleigh Barty.

29/03/2019

Roger Federer ha raggiunto la settima semifinale della sua carriera a Miami dopo la netta vittoria su Kevin Anderson con il punteggio di 6-0 6-4. Il tre volte vincitore del Miami Open si è preso la rivincita nei confronti del sudafricano, che aveva vinto l’ultimo confronto diretto con lo svizzero al quinto set dei quarti di finale dell’ultimo torneo di Wimbeldon.

Federer ha conquistato il primo break del match nel game di apertura dopo un errore con il rovescio di Anderson. Il tennista di Basilea ha realizzato altri due break nel terzo game grazie ad un doppio fallo del sudafricano e nel quinto game con una volée concludendo il primo set con il punteggio di 6-0 dopo appena 27 minuti. Federer ha vinto i primi due game del secondo set con un nuovo break dopo un game molto combattuto portando il punteggio sul 6-0 2-0.

Anderson ha reagito ottenendo il controbreak nel sesto game con un vincente di rovescio che gli ha consentito di portare il punteggio in parità sul 3-3. La partita si è decisa quando Federer ha convertito la sesta palla break al termine di un nono game molto spettacolare durato 14 minuti e caratterizzato da 22 punti. Federer ha concluso il match con quattro servizi vincenti consecutivi.

Federer sulla vittoria con Anderson: "Match deciso dai dettagli"

Nel primo set ho giocato molto bene, ma Kevin ha commesso molti errori. Nel secondo set il match è stato più duro e solo piccoli dettagli hanno deciso il punteggio in mio favore

Federer affronterà una semifinale contro il Next Gen canadese Denis Shapovalov, che ha reagito dopo il primo set perso al tie-break lasciando allo statunitense Frances Tiafoe un totale di appena sei game nel secondo e terzo set per il punteggio finale di 6-7 (5-7) 6-4 6-2.

In un primo set molto equilibrato Tiafoe ha avuto la prima palla break dell’incontro sul punteggio di 5-5 ma Shapovalov l’ha salvata con un ace. Il ventunenne giocatore del Maryland ha salvato un set point sul suo servizio portando il primo set al tie-break. Tiafoe ha preso un vantaggio di 6-4 grazie ad un mini-break. Shapovalov ha recuperato il mini-break di svantaggio ma Tiafoe ha vinto l’ultimo punto aggiudicandosi il tie-break per 7-5.

La partita è cambiata nel secondo set quando Shapovalov ha strappato due volte la battuta a Tiafoe nel terzo e nel quinto game prima di salvare due palle break portando il punteggio sul 5-1. Nel game successivo Shapovalov ha salvato quattro set point sulla battuta di Tiafoe. Tiafoe ha recuperato un break di svantaggio nel nono game accorciando le distanze sul 4-5. Shapovalov ha concluso il secondo set tenendo agevolmente il servizio con quattro vincenti.

Shapovalov ha trasformato la quarta palla break nel terzo game del set decisivo e ha allungato portandosi sul vantaggio di 5-2. Il giovane canadese ha concluso il match al servizio dopo aver salvato una palla break nell’ottavo game.

Shapovalov si è qualificato per la terza semifinale della sua carriera in un torneo Masters 1000 dopo quelle raggiunte a Montreal 2017 e a Madrid 2018. In entrambe le occasioni perse contro il tedesco Alexander Zverev.

Giocare contro Roger Federer è un sogno che si avvera. Metterò un paio di occhiali da sole, così vedrò sfocato o qualcun altro dall’altra parte del campo ! Proverò a fare il mio gioco e a divertirmi. Nella partita contro Tiafoe ho affrontato un amico. Avrebbe meritato di vincere quanto me. Lavora sempre molto duramente. Abbiamo provato entrambi a vincere ma gli auguro tutto il meglio per il futuro. Mi piace vederlo andare avanti nei tornei e vederlo fuori rende anche me un po' triste

Federer ha così commentato la partita che lo attende contro Shapovalov, che ha iniziato a giocare a tennis ispirandosi proprio al fuoriclasse svizzero. Nell’altra semifinale John Isner affronterà l’altro teenager canadese Felix Auger Aliassime. La presenza di due giovani canadesi è il frutto del grande lavoro della Federazione di tennis del Canada, che nel corso degli ultimi dieci anni ha investito molto lavorando con le nuove generazioni in un paese che fino al 2007 aveva poche tradizioni tennistiche. La chiave è stata la creazione del Training Centre di Montreal, dal quale sono usciti Milos Raonic, Denis Shapovalov, Felix Auger Aliassime e Bianca Andreescu, tutti figli di famiglie immigrate da altri paesi e perfettamente integrate nel paese nord-americano.

Mi è sempre piaciuto giocare contro i giocatori al di sotto dei 20 anni. Per me e John Isner è sempre eccitante giocare contro questi ragazzi. Sono brave persone. Sono sicuro che sarà un grande match. Non mi sento diversamente da quando giocavo contro Rafa, quando era giovanissimo, o contro altri. Ogni volta che affronti un teenager, è diverso da quando giochi con altri, perché senti che non giocano sempre tutti i colpi alla perfezione, però non ne hanno sempre bisogno. A volte semplicemente colpiscono a braccio sciolto e questo li rende particolarmente pericolosi. Mi sono allenato con Denis qualche anno fa. Era simile a ora perché colpiva già molto forte. Era abbastanza impressionante con il servizio. L’ho visto giocare con Tsitsipas nella semifinale di Wimbledon Juniores del 2016. Uno di quei match in cui Tsitsipas avrebbe dovuto vincere, ma ricordo che più il momento si faceva importante, più Denis cresceva

Finale femminile tra Pliskova e Barty

La ceca Karolina Pliskova e l’australiana Ashleigh Barty disputeranno la finale femminile del WTA Premier Mandatory di Miami. Pliskova si è qualificata per la prima finale della sua carriera in questa categoria di tornei dopo aver battuto la romena Simona Halep per 7-5 6-1 dopo 74 minuti di gioco. Pliskova ha rimontato uno svantaggio di 3-5 con una striscia vincente di quattro game consecutivi nel primo set.

La partita si è decisa nel decimo game del primo set quando Pliskova ha strappato la battuta, nel momento in cui Halep stava servendo per il primo set sul 5-4 in suo favore. Halep ha mancata una palla game sul suo servizio prima di subire il break decisivo nel dodicesimo game.

Pliskova ha dominato il secondo set per 6-1 con due break nel secondo e nel quarto game.

Penso di aver giocato molto bene nel secondo set. Simona avrebbe potuto giocare meglio. Forse era delusa per non essere riuscita a vincere il primo set. Ho giocato dei buoni colpi e la partita ha subito una svolta dopo il mio break

Nella prima semifinale rimandata da un ritardo causato dalla pioggia Ashleigh Barty ha avuto la meglio sull’estone Anett Kontaveit per 6-3 6-3. L’australiana ha rimontato uno svantaggio di 2-3 nel primo set vincendo quattro game di fila. Molto simile l’andamento del secondo set dove Kontaveit si è portata in vantaggio di un break sul 3-1 ma Barty si è aggiudicata gli ultimi cinque game portando a casa la vittoria e la qualificazione alla sua prima finale in un torneo Premier Mandatory.

Barty ha avuto una brillante carriera giovanile arrivando fino al secondo posto nel ranking mondiale Juniores dopo aver vinto il torneo di Wimbledon giovanile nel 2011. Ha raggiunto la finale di doppio degli Australian Open e in altri due tornei del Grande Slam a soli 16 anni insieme alla compagna di squadra e connazionale Casey Dellacqua. Nel 2014 ha interrotto la carriera tennistica per giocare a cricket firmando un contratto con i Brisbane Heat. E’ tornata a giocare a tennis nel 2017, anno in cui ha vinto il primo titolo WTA al Malaysian Open e si è qualificata per le WTA Finals di Singapore nel doppio. Nel 2018 ha vinto il torneo WTA Elite Trophy di Zhuhai e il primo torneo del Grande Slam di doppio agli Stati Uniti insieme alla statunitense Coco Vandweghe.

