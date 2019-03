Poche persone credevano che Brady sarebbe diventato così forte. Qualcuno pensava non sarebbe arrivato nemmeno in NFL. Lui invece è diventato uno dei più grandi di sempre. Ecco, il nostro percorso è stato simile: da giovani non eravamo forse i migliori, ma lavorando siamo arrivati entrambi in alto

Non ho mai nascosto questo desiderio, mi piacerebbe provare tra 10 o 12 anni. Me lo chiedo spesso: posso essere il migliore del mondo? Se prima giochi in Premier League e disputi un Mondiale di calcio e poi ti imponi nella NFL, puoi essere considerato il più grande sportivo di sempre?

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK