Serie A, il Milan e la possibilità di lasciare San Siro

Si è discusso molto negli ultimi giorni sulla volontà di Inter e Milan di abbandonare uno stadio storico e affascinante come San Siro. Opinioni contrastanti, con tanti dubbi sulla scelta dei due club milanesi di Serie A di unire i propri sforzi per creare un nuovo impianto, costruendolo da zero.

Sull'argomento ha parlato, proprio dentro il Giuseppe Meazza, il presidente del club rossonero Paolo Scaroni, a margine dell'evento "Il Foglio a San Siro".

La volontà di Scaroni viene poi argomentata successivamente, parlando dei vantaggi che sarebbero generati dalla costruzione di un nuovo stadio di proprietà:

E San Siro non può rientrare in questi canoni secondo il presidente del Milan, nemmeno attraverso un'opera di ristrutturazione. Questa infatti implicherebbe delle controindicazioni molto pesanti:

In toto non si può fare. Teoricamente qualcosa si può fare, ma mettere mano porterebbe a dei lavori per i quali dovremmo lasciare San Siro per tre anni e giocare tra Parma, Verona e Varese o chissà dove. La disputa ideologica non porta da nessuna parte. A chi ci dice cha San Siro non si può toccare, rispondo che allora non va escluso che ce ne andiamo.