Marco Giampaolo si confessa ai microfoni de La Stampa. In una lunga intervista l'allenatore della Sampdoria svela i suoi sogni nel cassetto, spiega le sue metodologie, parla del rapporto col presidente Massimo Ferrero e non solo.

Credo che la Sampdoria attuale - ha esordito Giampaolo - non sia la più forte che ho allenato, ma è sicuramente la più matura. Se ne sono andati elementi come Torreira e Zapata, giocatori fondamentali. Non so dove saremmo se fossero rimasti tutti, magari Quagliarella non avrebbe fatto 21 gol. La sua qualità è che sa cosa vuol dire vincere, lo ha imparato nei grandi club e lo mette al servizio della squadra. Noi non vogliamo mettere nessuno in vetrina, non vogliamo che la Samp sia di passaggio