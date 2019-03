Il bomber bosniaco ha fatto ammenda davanti ai compagni e verrà multato, ma il tecnico spegne le polemiche: "Ferrara? Classico scazzo comune in tutte le famiglie".

di Andrea Bracco - 29/03/2019 12:23 | aggiornato 29/03/2019 12:28

Le ultime settimane in casa Roma non sono state delle migliori: la società ha dovuto prendere diverse decisioni molto delicate riguardo la conduzione tecnica della squadra, esonerando Eusebio Di Francesco e incassando le conseguenti dimissioni del direttore sportivo Monchi. Claudio Ranieri ha ereditato una situazione abbastanza complicata: trovatosi a fare i conti con uno spogliatoio moralmente a pezzi, l'ex manager del Fulham ha puntato forte sullo spirito di gruppo provando a fare leva sulle motivazioni dei suoi ragazzi.

Dopo la brutta sconfitta di Ferrara contro la Spal il tecnico si è presentato davanti alle telecamere visibilmente arrabbiato, chiarendo definitivamente alcuni concetti legati ai futuri risultati sportivi della Roma da qui a fine stagione. Qualora non dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League, molti giocatori saranno costretti a fare le valigie. Di questa lista fa parte anche Edin Dzeko, che proprio nell'intervallo del match perso prima della sosta per le nazionali si è reso protagonista di un episodio decisamente spiacevole.

Durante un battibecco con Stephan El Shaarawy, poi sostituito da Ranieri a cavallo tra i tempi, pare che il bosniaco abbia provato a cercare il contatto fisico con il compagno, reo - si fa per dire - di non avergli passato qualche pallone in più nella prima frazione di gioco. Ovviamente la vicenda non ci ha messo molto a diventare di dominio pubblico, così la società ha dovuto prendere delle inevitabili decisioni.

Claudio Ranieri, tecnico della Roma: l'ex manager del Fulham è stato richiamato nella Capitale per sostituire l'esonerato Di Francesco

Ranieri sui fatti di Ferrara: "Lite Dzeko - El Shaarawy? Solo uno scazzo"

Durante la conferenza stampa di presentazione in vista della delicata partita contro il Napoli, il tecnico della Roma è tornato a parlare della situazione molto delicata che si sta vivendo intorno all'ambiente giallorosso. Nei giorni scorsi, dopo che lo spogliatoio aveva espresso solidarietà verso El Shaarawy, Ranieri ha "battezzato" Dzeko davanti al gruppo, spiegandogli il tipo di atteggiamento che si aspetta da qui a fine stagione e obbligandolo a scusarsi. Ma i panni si lavano rigorosamente in casa, cercando di non far trapelare nulla più del necessario:

Edin e Stephan hanno solo avuto uno scazzo: sono cose normali che avvengono in ogni famiglia, ma ora è tutto a posto. Il cambio di El Shaarawy? Solo motivazioni tattiche: gli avevo chiesto alcuni movimenti ma lui non me li stava facendo, così ho messo Perotti.

Il bosniaco pagherà una multa salata, ma i problemi non finiscono di certo qui. Nonostante ciò, Ranieri non ha mai pensato di rifiutare la chiamata della società per la quale ha sempre fatto il tifo:

Sapevo che la situazione sarebbe stata particolare, così mi sono messo al lavoro sperando di raccogliere i frutti. Chi me lo ha fatto fare? Non me lo sono mai domandato.

Contro il Napoli però sarà un appuntamento da non fallire, perché i tre punti sono fondamentali per mettere pressioni alle due milanesi e alla Lazio all'interno della corsa alla prossima qualificazione in Champions League. Un obiettivo a oggi complicato da raggiungere per la Roma, che richiede sacrificio e sostegno da parte di tutti: