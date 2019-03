Il presidente dei giallorossi si scaglia contro l'ex gestione societaria: "Trovata una situazione disastrosa". Ma la Sensi non ci sta: "Alibi per mascherare i fallimenti".

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 29/03/2019 10:30 | aggiornato 29/03/2019 10:38

Allenatore esonerato, direttore sportivo dimissionario e, come se non bastasse, la squadra che non va. In casa Roma il momento non è dei più positivi: la compagine allenata da Claudio Ranieri è attesa da una partita molto complicata nel prossimo turno di Serie A, perché non vincere contro il Napoli significherebbe regalare un'ulteriore possibilità alle due milanesi di staccarsi in classifica. Una prospettiva per nulla rosea, visto che l'obiettivo principale dei giallorossi è quello di qualificarsi per la Champions League.

In caso contrario, nella Capitale in estate verrà completata la rivoluzione già avviata con l'allontanamento di Eusebio Di Francesco e Monchi. Al centro di tutto c'è sempre James Pallotta: il numero uno della Roma è stato chiamato a far fronte a diverse emergenze, l'ultima delle quali riguarda il delicato capitolo stadio. Il presidente ha incassato gli ennesimi risvolti negativi ma continua ad andare avanti per la sua strada:

Spero sempre di averlo in tre anni. Ero abituato in America, dove i soldi per le infrastrutture arrivano esclusivamente dai privati. I politici però non devono mandare tutto all'aria.

Lo spunto sul nuovo stadio Pallotta lo lancia all'inizio di un'intervista molto interessante rilasciata alla Web tv Real Vision. L'uomo d'affari americano ha raccontato la sua esperienza in Italia e di come il calcio, visto prima come lo sport meno appassionante di tutti, gli sia entrato dentro. Se negli USA la crescita sportiva va di pari passo con i concetti di businness, da noi è il contrario. Qui rivalità e campanilismi rendono il tutto più vivo e, proprio per questo, il bostoniano ha deciso di diventare socio attivo della nuova Roma.

James Pallotta, presidente della Roma: lo statunitense ha rilevato la società nel 2011 dalla famiglia Sensi

Pallotta sulla Roma: "Fatti grandi passi avanti rispetto alla gestione precedente"

L'intervista non è però piaciuta a tutti. A poche ore dalle parole di Pallotta, l'ex proprietaria Rosella Sensi ha risposto piccata sulle pagine di Leggo.it. Il motivo della discordia sarebbero le valutazioni fatte sulla precedente società da parte dell'americano, che avrebbe ricondotto le oggettive difficoltà attuali alla scelleratezza con la quale la famiglia Sensi ha gestito la Roma fino al 2011:

Ho salvato il club: quando l'ho comprato era in grave difficoltà finanziaria perché chi c'era prima accumulava debiti prendendo prestiti da altre imprese. In questo caso non importano i risultati, visto che la squadra era fondamentalmente di Unicredit: per risanare questa situazione ci è voluto tempo.

In effetti i risultati dal punto di vista gestionale parlano a favore della nuova proprietà. Ma questo a molti non basta, perché i tifosi adesso vorrebbero cominciare a vedere anche qualche vittoria sul campo, soprattutto in anni in cui la controparte cittadina qualche sfizio se lo è tolto.

Ma la Sensi non ci sta: "Alibi per mascherare i fallimenti"

La replica di Rosella Sensi non è tardata ad arrivare. L'ex presidentessa del club, figlia dell'indimenticato Franco, si è detta stanca di vedere sempre tirare in ballo la propria famiglia per giustificare degli evidenti fallimenti sportivi:

Sul mio conto sono state dette molte imprecisioni: quelli di Pallotta sono solo alibi che servono a mascherare i continui fallimenti economico-sportivi della Roma. Basta sindacare su come la mia famiglia e mio papà hanno speso soldi o accumulato debiti che riguardavano solo il patrimonio privato.

Parole forti, che hanno riportato a galla il tanto affetto del popolo giallorosso per la famiglia Sensi, sotto la cui gestione la Roma ha vinto il suo ultimo Scudetto. I social network sono letteralmente esplosi di messaggi d'amore verso la vecchia società, che secondo molti rappresentava in pieno quel forte e puro sentimento chiamato "romanismo". Oggi, invece, ci si riduce a discorsi economici che non smuovono più emozioni: