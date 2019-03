Puntiamo sull'uruguaiano in Sampdoria-Milan. Fiducia a Joao Pedro, già in gol contro la Fiorentina. Mandzukic la certezza senza CR7, Lazzari e Callejon almeno un assist.

di Carlo Roscito - 29/03/2019 00:27 | aggiornato 29/03/2019 00:32

La premessa è d’obbligo: se vi consigliamo un calciatore che non avete in rosa, non potete fare nulla. Tantomeno noi. Al contrario, se ci avete puntato in estate ma vi portate dietro il dubbio se schierarlo o meno nella prossima giornata (magari da quando è iniziata la sosta), allora questo articolo può far per voi.

Riparte la Serie A, finalmente. Riparte pure il Fantacalcio, Alleluia. Un weekend lungo di campionato che scatta di venerdì sera con l’anticipo tra Chievo e Cagliari. A proposito, ricordatevi di fare la formazione che non si inizia proprio con il botto, ecco.

Maran, al Bentegodi, dovrà fare a meno di Pavoletti (squalificato), martedì in gol con gli Azzurri contro il Liechtenstein. Per questo, il nostro primo suggerimento cade su Joao Pedro, finito sul tabellino dei marcatori nell’ultimo turno di Fantacalcio con la Fiorentina. La traversa gli ha negato addirittura la doppietta. Già prima della sfida con i viola aveva “rischiato” di segnare contro Bologna e Inter. Se potete, confermatelo: senza il centravanti titolare (probabile chance per Cerri dall’inizio), il brasiliano potrebbe avanzare ed essere ancora più pericoloso sotto porta.

Pianeta Fantacalcio, i consigli per la 29ª giornata: occhio a Ramirez

Il nome quasi scontato è quello di Mandzukic: Juventus-Empoli in programma sabato alle 18, Cristiano Ronaldo ai box per l’infortunio muscolare rimediato con il Portogallo, Kean spremuto da Mancini, Dybala di ritorno dagli impegni con l’Argentina. Immaginiamo il croato protagonista: ahivoi non segna addirittura dal 22 dicembre (Juve-Roma).

L’azzardo è invece Ramirez. Soprattutto perché il trequartista non è sicuro di trovare un posto nell’undici titolare di Giampaolo, che ha ricevuto buonissime risposte contro il Sassuolo (vittorie 3-5) impiegando il tridente offensivo Defrel-Gabbiadini-Quagliarella. L’uruguaiano ha saltato 4 delle ultime 5 partite per infortunio. Scommettiamo lo stesso su di lui nella difficile sfida a Marassi con il Milan. Può essere l’arma in più dei blucerchiati sui calci piazzati. Anche la vostra.

Alla ricerca di assist: Callejon e Lazzari

Poi Callejon, per chiudere con i calciatori offensivi. La Roma non sta vivendo un momento positivo, subisce reti da cinque partite consecutive. L’esterno del Napoli potrebbe essere una spina sul fianco sinistro giallorosso: Kolarov, eccezionale a spingere, non è proprio un mostro di attenzione nella fase difensiva. I movimenti dello spagnolo potrebbero metterlo in difficoltà. Almeno un assist potrebbe uscire fuori…

A proposito di possibili +1, c’è Lazzari da schierare. Il “quinto” sulla destra della Spal è tornato a disposizione proprio contro la Roma prima della sosta. Semplici ha ritrovato la vittoria insieme al suo treno sulla fascia (77 minuti ad alta velocità). Nella 29° giornata di Fantacalcio la Spal farà visita al Frosinone: Lazzari, da quella parte, dovrebbe vedersela con Molinaro. E spuntarla...

Tra i difensori occhio a Danilo e Milenkovic. Il primo sta guidando il reparto arretrato del Bologna che arriva da due vittorie di fila: al Dall'Ara, contro il Sassuolo, un bel voto è tutt'altro che impossibile. Stesso discorso per il difensore viola, che potrebbe anche tornare in posizione centrale vista la squalifica di capitan Pezzella.