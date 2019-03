L'attaccante si è fermato per una contrattura muscolare ed è quindi in dubbio per la Roma.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 29/03/2019 16:46 | aggiornato 29/03/2019 16:50

Carlo Ancelotti rischia di dover rinunciare ancora una volta a Lorenzo Insigne. L'attaccante si è infatti fermato in allenamento per una contrattura muscolare ed è quindi a forte rischio per il big match contro la Roma in programma domenica 31 marzo alle ore 15 allo Stadio Olimpico.

Insigne aveva appena recuperato da un altro infortunio. Nella giornata di martedì era rientrato in gruppo dopo aver smalito un'elongazione all'adduttore rimediata nel riscaldamento del match di ritorno contro il Salisburgo. Un infortunio che gli ha fatto saltare l'Udinese e gli impegni con la Nazionale di Roberto Mancini.

Con ogni probabilità Insigne, 23 presenze e 9 gol in questo campionato, non verrà rischiato da Ancelotti contro la Roma. Nel mirino degli azzurri c'è infatti il doppio confronto con l'Arsenal valido per i quarti di Europa League. L'andata è in programma all'Emirates Stadium l'11 aprile, il ritorno sette giorni dopo al San Paolo.