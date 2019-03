La sentenza della Corte d'Appello FIM tiene banco nel paddock di Rio Hondo. Ducati snocciola dati e spese, Danny Aldridge giustifica le sue scelte, Aprilia ribatte: "Le regole non sono chiare".

La MotoGP inaugura la tappa in Argentina con una patata bollente. La sentenza della Corte d'Appello della FIM ha lasciato molti strascichi all'interno del paddock, con i quattro costruttori che accettano la decisione tappandosi il naso, ma reclamando regole più chiare per il futuro. A Ducati viene consentito di proseguire con l'utilizzo del deflettore, in quanto lo scopo primario sarebbe quello di raffreddare la gomma posteriore e, quasi involontariamente, creerebbe downforce al posteriore. Agli altri team, che hanno deciso di non affidarsi al Tribunale Arbitrale di Losanna, non resta che adottare il medesimo dispositivo nelle prossime gare e magari migliorarlo.

Ma il boccone da digerire resta indigesto, tant'é che Honda ha quasi provocatoriamente presentato la bozza di un dispositivo quasi simile a quello montato sulla GP19, ricevendo una risposta negativa. Gli ingegneri Aprilia hanno avuto in precedenza lo stesso rifiuto. Suzuki sta studiando i dati per capire se copiare la pinna Ducati. KTM per principio anti-aerodinamico, potrebbe scegliere di non seguire la linea degli avversari. Yamaha resta a guardare in silenzio, pur se valentino Rossi ha ammesso una certa simpatia per la coraggiosa filosofia di approccio di Borgo Panigale. E nei prossimi test pare esordiranno con un'aletta piazzata sulla sospensione posteriore.

Giovedì pomeriggio Gigi Dall'Igna e Paolo Ciabatti hanno tenuto una conferenza stampa straordinaria nel paddock argentino per chiarire tutti i dettagli del caso spoiler. Punto per punto hanno snocciolato dati, respinto le accuse mosse dagli avversari nelle settimane precedenti. Per certi versi hanno dovuto scoprire le carte in tavola per vincere la battaglia legale a Ginevra. L'esito non era scontato, Ducati ha saputo interpretare alla lettera il regolamento, anche troppo. Perché non hanno potuto negare il carico aerodinamico al posteriore generato dall'appendice incriminata, ma per ironia di un vuoto regolamentare è un effetto quasi indesiderato. O, meglio, secondario.

Andrea Dovizioso con la Ducati GP19

MotoGP, Dall'Igna: "Il costo della difesa pari al 50% del budget aerodinamico"

Al contrario di quanto affermato, e delle temperature serali del Qatar piuttosto basse, quello di Losail è un tracciato che stressa non poco le gomme, soprattutto in curva 11. Gigi Dall'Igna ha offerto dati concreti: il carico aerodinamico che viene generato secondariamente è di circa 300 grammi a circa 180 km/h. Con la gomma posteriore che ha beneficiato di un raffreddamento di 8°C, l'effetto termico è di gran lunga superiore all'effetto aerodinamico. L'accusa di esasperare i costi nel settore aerodinamico è presto rimandata al mittente (KTM, ndr): la ricerca aerodinamica per il team italiano equivale all'1% del budget complessivo.

Abbiamo letto e interpretato correttamente le regole - ha spiegato il Direttore Generale -. Prima della corte d'appello abbiamo dovuto divulgare alcune delle nostre conoscenze, anche prima dei nostri concorrenti. E questo non è giusto e non è così che dovrebbe essere nel motorsport. A mio parere le spese per una protesta sono troppo basse. (Per una protesta è prevista una somma di 660 euro e per un'ulteriore obiezione 1.320 euro). Questo è praticamente nulla rispetto al costo totale della corte d'appello... Il costo della nostra difesa in Corte d'Appello della FIM è più o meno simile a quello di cinque giorni nella galleria del vento. Ducati Corse, nel 2018, ha eseguito dieci giorni di lavoro in galleria del vento. Vale a dire che il 50% del budget aerodinamico di Ducati nella galleria del vento è stato investito nella nostra difesa in FIM, non nello sviluppo aerodinamico.

Aprilia continua a reclamare un regolamento più chiaro e con meno zone d'ombra. Massimo Rivola ha ribadito di non avercela con Ducati, ma con chi scrive le norme della MotoGP. La sentenza, a suo dire, è solo un pretesto per non delegittimare un suo delegato.

Sapevo che la FIM non poteva rifiutare ciò che uno dei suoi membri aveva dichiarato nonostante il direttore tecnico avesse cambiato parere durante l'udienza, andando contro ciò che ha scritto e firmato. Lasciatemi dire che ho vinto per la semplice ragione che il mio punto era alzare il braccio e dire che c'è qualcosa di sbagliato qui. Innanzitutto, le regole non sono chiare. Secondo, il modo in cui sono controllate è irrisorio.

Rivola è irritato per il cambiamento di virata del direttore tecnico. Durante l'udienza della Corte d'Appello avrebbe affermato che il dispositivo sul forcellone Ducati fosse legale in quanto lo scopo principale era di raffreddare la gomma posteriore. Una tesi che differiva dalla spiegazione data dopo la gara in Qatar attraverso una mail (conservata dal manager Aprilia).

Quando eravamo in Qatar ha scritto che l'approvazione del dispositivo usato dai piloti Ducati Dovizioso, Petrucci e Miller è stato concesso esclusivamente sulle informazioni della Ducati e lo scopo era solo di raffreddare il pneumatico posteriore. Invece in quella stanza [nella Corte d'Appello] tutti abbiamo mostrato, compresa la Ducati, che quel dispositivo generava downforce.

La versione di Danny Aldridge

A finire nel mirino delle critiche dei quattro costruttori anti-Ducati è stato soprattutto il direttore tecnico della MotoGP, Danny Aldridge. Secondo Aprilia, Honda, Suzuki e KTM avrebbe approvato lo spoiler dopo un'occhiata superficiale e basandosi sui dati offerti dai tecnici della Rossa.

In MotoGP abbiamo le regole aerodinamiche e anche le linee guida, scritte da me, che vengono aggiornate quando riteniamo necessario. Le linee guida sono lì in modo che i costruttori sappiano cosa possono e non possono fare, ma non sono parte del regolamento... Puoi avere uno spoiler sul bagnato, puoi usarlo per il raffreddamento [del pneumatico posteriore] o per la protezione contro i detriti. Questo è ciò che è stato aggiornato poco prima del Grand Prix. In Qatar sono stato avvicinato da Ducati. Hanno spiegato il principio dietro il sistema del loro dispositivo. Mi hanno informato che era per il raffreddamento della gomma posteriore. Dalle informazioni che ho ricevuto e da ciò che ho guardato, ho rispettato la loro decisione e ho dato il permesso. Per gli altri produttori non era corretto. Hanno protestato perché sentivano che il motivo principale per il dispositivo era il downforce.

Nel corso della stagione Dorna potrebbe rinfoltire il gruppo tecnico adibito ai controlli sul nuovo materiale presentato dai team. Danny Aldridge si dice felice di poter migliorare e pronto a riscrivere il regolamento in maniera più chiara. Sulla presentazione di un progetto Aprilia presentato e respinto nelle settimane scorse, il direttore tecnico offre una versione leggermente diversa da quella dichiarata da Massimo Rivola.

Ho ricevuto un'e-mail da Aprilia e loro stavano chiedendo dell'iter per omologare uno spoiler d'acqua. Nella mia e-mail o nella mia risposta ad Aprilia ho detto che non può essere usato per funzioni aerodinamiche, che è esattamente lo stesso delle linee guida. Capisco che credano che li abbia fermati nello sviluppo. Non sono sinceramente d'accordo... Non hanno menzionato nulla sul suo utilizzo in condizioni di asciutto.