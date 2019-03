Il venerdì di prove libere in Argentina vede Andrea Dovizioso al comando davanti al collega di marca Jack Miller. 6° Valentino Rossi che trova un buon setting per la sua Yamaha M1. Fuori dalla top-10 Danilo Petrucci.

0 condivisioni

di Luigi Ciamburro - 29/03/2019 20:36 | aggiornato 29/03/2019 20:45

La pista di Rio Hondo inizia a gommarsi per la seconda sessione di prove del GP d'Argentina. Le temperature si abbassano e il cielo inizia ad annuvolarsi, ricordando che da un momento all'altro la pioggia potrebbe scardinare ogni setting e strategia. Motivo per cui i piloti dovranno mettere a segno il time attack per l'accesso diretto alla Q2 del sabato prima che sia troppo tardi. Nei minuti finali è Andrea Dovizioso a segnare il miglior crono di giornata in 1'39"181, davanti ad un jack Miller in splendida forma a soli 9 millesimi e nonostante una caduta in curva 13.

Terzo tempo per la Yamaha di Maverick Vinales che, dopo qualche difficoltà di troppo con lo spinning, trova la giusta soluzione per piazzare un buon tempo a 164 millesimi dal forlivese della Ducati. Entra nella top-10 anche Valentino Rossi che ha lavorato su diverse soluzioni di gomme prima di optare sulla doppia soft. Il Dottore aveva come obiettivo primario per questo week-end di MotoGP di trovare subito un set-up giusto per migliorare in ottica qualifiche: obiettivo finora centrato in pieno.

Marc Marquez chiude in ottava posizione, dimostrando un ottimo passo gara, mentre Jorge Lorenzo è in grande difficoltà: proseguono i problemi fisici per il maiorchino che tra l'altro è alla ricerca di un miglior feeling all'anteriore. Si ritorna in pista alle 14:50 di domani per la terza sessione di prove libere che decreterà i dieci piloti che entraranno in Q2 e quelli che dovranno giocarsi un posto passando per la Q1.

MotoGP Qatar, FP2: tempi e classifica finale

1. Andrea Dovizioso, Ducati, 1'39"181

2. Jack Miller, Ducati, + 0,009

3. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,164

4. Cal Crutchlow, Honda, + 0,165

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 0,176

6. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,260

7. Alex Rins, Suzuki, + 0,270

8. Marc Márquez, Honda, + 0,316

9. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,322

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,448

11. Andrea Iannone, Aprilia, + 0,473

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,516

13. Danilo Petrucci, Ducati, + 0,559

14. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,618

15. Joan Mir, Suzuki, + 0,765

16. Pol Espargaró, KTM, + 0,770

17. Johann Zarco, KTM, + 0,775

18. Karel Abraham, Ducati, + 0,814

19. Miguel Oliveira, KTM, + 0,825

20. Tito Rabat, Ducati, + 0,929

21. Jorge Lorenzo, Honda, + 0,978

22. Hafizh Syahrin, KTM, + 1,571

Valentino Rossi a Termas de Rio Hondo

MotoGP Argentina, la prima sessione di prove libere

Il secondo GP stagionale di MotoGP ha preso il via in Argentina, sul tracciato di Rio Hondo, dove a tenere banco è ancora la sentenza della Corte d'Appello di Ginevra a favore della Ducati. La decisione finale non ha messo d'accordo i quattro costruttori che avevano presentato la protesta e poi l'appello nella domenica di Losail. Non ricorreranno al Tribunale Arbitrale dello Sport, ma esigono maggior chiarezza sul regolamento e un controllo più tecnico e professionale sulle novità avanzate dai team.

La prima sessione di prove libere si apre all'insegna di Marc Marquez, che a Termas de Rio Hondo parte con i favori del pronostico. Il campione del mondo di MotoGP è l’unico a scendere sotto il muro dell’1'40", nonostante condizioni di pista ancora precarie. Sul podio immaginario ci sono Jack Miller (+0,35") che ha portato alcune modifiche al serbatoio, terzo Cal Crutchlow (+0,38"). Il pilota australiano del team Pramac Racing ha voluto ricordare le vittime degli attentati di Christchurch in Nuova Zelanda. La grafica del cupolino con il#43 presenta uno sfondo nero con una felce argentata, uno dei simboli del Paese.

Sorprende Andrea Iannone, quinto, preceduto da Franco Morbidelli, miglior Yamaha nelle FP1. Valentino Rossi chiude la top-10, mentre Maverick Vinales, in difficoltà con l'assetto della sua M1, chiude nei bassifondi della classifica. Timido approccio delle Ducati: Andrea Dovizioso è settimo, mentre Danilo Petrucci riporta una caduta e deve accontentarsi del ventesimo crono. Differenze di tempi importanti dovute al fatto che molti piloti hanno provato il tempo con la gomma nuova posteriore, altri hanno lavorato con coperture usate.

MotoGP Qatar, FP1: tempi e classifica finale