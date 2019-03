Le dichiarazioni dei piloti dopo la prima giornata di prove libere sul circuito di Termas de Rio Hondo. Ducati e Honda si confermano le moto migliori, Yamaha e Suzuki inseguono.

29/03/2019

Archiviata la prima giornata di prove libere MotoGP del Gran Premio d'Argentina 2019. Grande lavoro per team e piloti tra FP1 e FP2, visto che per sabato ci sono incertezze legate al meteo e dunque era importante stare in top 10.

Miglior tempo per Andrea Dovizioso 1'39"181. Ducati che si conferma forte anche con il secondo posto di Jack Miller, che accusa solamente 9 millesimi di distacco da forlivese. Terzo Maverick Vinales, in grande difficoltà al mattino e più in palla al pomeriggio. 164 i millesimi di gap dal leader. Dietro allo spagnolo del team Monster Energy Yamaha troviamo Cal Crutchlow e il rookie Fabio Quartararo.

Sesta posizione per Valentino Rossi, in ritardo di 260 millesimi rispetto a Dovizioso. Precede Alex Rins (Suzuki) e Marc Marquez (Honda). Il campione in carica MotoGP ha fatto un lavoro diverso e non ha espresso il proprio potenziale massimo in FP2, dopo essere stato il più veloce della FP1. Top 10 completata da Franco Morbidelli e Takaaki Nakagami. Fuori dai primi dieci piloti come Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Francesco Bagnaia e Jorge Lorenzo. Quest'ultimo solo ventunesimo, ma condizionato da problemi di natura fisica.

Andrea Dovizioso leader dopo le prove libere MotoGP in Argentina

MotoGP, Argentina 2019: Dovizioso e Petrucci commentano le prove libere

Dovizioso non può che essere contento dopo questo primo giorno di prove libere MotoGP in Argentina. Quello di Termas de Rio Hondo è un circuito che solitamente non piace troppo né a lui né alla Ducati, però il lavoro del venerdì è stato buono.

Già dal mattino ho capito che avevamo una buona base - spiega Dovi a Sky Sport MotoGP -, il feeling è stato subito buono e questo ha fatto la differenza. Ciò ci ha permesso di fare più setup e siamo anche migliorati. I tempi sono molto veloci, abbiamo trovato la pista meglio dell'anno scorso. Sono contento di come è venuto tutto. Comunque non basta per giocarsi il podio, siamo in tanti con buon passo. Siamo partiti meglio del previsto, non me l'aspettavo. Dobbiamo ancora migliorare, c'è poco grip. C'è ancora margine per fare progressi.

Petrucci più deluso, dato che è tredicesimo e dunque fuori dalla top 10. Ci si aspettava di più dal pilota ternano, considerando che il compagno di team e Miller sono nelle prime due posizioni. Petrux comunque è fiducioso di riuscire a migliorare sabato.

Giornata difficile - commenta Danilo -, eravamo partiti basandoci sul 2018 e al mattino la pista non era pronta. Sono scivolato e ci siamo un po' impauriti. Siamo tornati indietro col setup, nel pomeriggio abbiamo cercato di recuperare però non è mai facile dopo essere caduto. Tutto sommato non sono lontano, nel mio giro migliore ho fatto un errore e sono a mezzo secondo da Andrea. Siamo molto vicini. Per domani c'è margine e miglioreremo. Può aiutarmi vedere i dati di Dovizioso e Miller per progredire. Sono partito come non volevamo, dobbiamo recuperare.

Valentino Rossi sesto al termine delle prove libere MotoGP in Argentina

Valentino Rossi esprime le sue sensazioni dopo FP1 e FP2

Valentino Rossi si dice nel complesso soddisfatto del lavoro svolto in Argentina, ha buon feeling con la sua Yamaha e spera di progredire ancora al sabato per potersi poi giocare il podio in gara. Fondamentale essere rimasto in top 10, perché non si sa che meteo ci sarà in FP3. La posizione attuale, la sesta, gli permette di accedere direttamente alla Q2 delle Qualifiche senza passare dall'insidiosa Q1.

Giornata piuttosto positiva, sono stato sempre abbastanza veloce. Al mattino abbiamo lavorato bene, anche con le gomme. Nel pomeriggio abbiamo scelto due-tre cose. Essere sesto non è male. Come prima giornata è buona, anche se ci sono alcuni dettagli da migliorare, soprattutto l'elettronica per avere più grip in uscita dalle curve. La moto va bene, siamo abbastanza veloci. Stiamo lavorando bene col gruppo. Riesco a guidare bene, mi sono trovato bene già dal mattino.

Il Dottore è di umore positivo, ma sa che ci sono diversi colleghi con un ritmo importante e dunque risulta difficile dire cosa potrà succedere tra qualifiche e gara.

Come sempre vanno forte tutti, siamo tutti vicini. Bisogna essere concentrati e spingere nel momento giusto. Domattina è importante restare nei primi 10, è importante. Poi vedremo le condizioni. Impossibile fare previsioni per la gara con questa MotoGP, siamo in tanti in pochi decimi. Abbiamo iniziato nel modo giusto comunque.

Marc Marquez ottavo nelle libere MotoGP in Argentina, ma ha gran passo.

Marquez contento del lavoro svolto a Termas de Rio Hondo. Lorenzo fatica

Marquez è sempre stato a proprio agio sul circuito di Termas de Rio Hondo. Tralasciando l'ottavo posto finale delle prove libere, il pilota della Honda si è mostrato il più veloce di tutti sul passo gara. È lui il pilota da battere, anche se lo spagnolo non si monta la testa e non sottovaluta gli avversari.

Sono contento di come abbiamo lavorato oggi - afferma Marc -. Non abbiamo pensato alla classifica, ci siamo focalizzati sulle gomme e sul setup della moto. Abbiamo fatto buone prove. La cosa più importante è la gestione della gara, le gomme si consumano tanto e ci abbiamo lavorato. Come passo ci sono 3-4 piloti che vanno molto forte. Io sono concentrato sul mio, vedremo come andrà. Bisogna stare attenti al grip della pista che può cambiare.

Lorenzo deluso dal suo ventunesimo tempo finale. Il maiorchino è molto indietro e non cerca scuse. Il suo piazzamento non è causato principalmente dai problemi fisici, c'è altro dietro il risultato negativo odierno e non lo nasconde.

Mi mancano chilometri - ammette Jorge - e capire tante cose della moto. Sono penultimo, però a nove decimi dal primo. L'Argentina non mi è mai piaciuta, perché c'è poco grip ed è difficile per me soprattutto perché devo capire ancora degli aspetti. Piano piano arriverò davanti. Non sono in condizioni fisiche perfette, però non è questo il motivo principale della mia performance. È più colpa dell'inesperienza e del non aver ancora compreso la moto. Questo GP e quello di Austin per me saranno complicati, già a Jerez potrà andare meglio. Servono calma e pazienza, lavorando bene per migliorare.