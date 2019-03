Il centrocampista, dopo l'incontro con Leonardo e Maldini, ha fatto intendere di non aver preso bene la multa da 40 mila euro e l'atteggiamento diverso tenuto con Biglia dal club.

Sono giorni di confronti e decisioni in casa Milan. Si parla e si discute, si cerca di far rispettare una linea di condotta chiara fatta di ordine, disciplina e rispetto dei ruoli. La lite tra Franck Kessié e Lucas Biglia ha lasciato strascichi. È inutile negarlo. Ma se il regista argentino ha accettato la multa e il richiamo di Gattuso senza fare una piega, accettando le decisioni del club e i rimproveri dello staff tecnico, non si può dire lo stesso di Kessié.

Il mediano ivoriano qualche sassolino nella scarpa ancora lo avverte e il fastidio che ne deriva è tangibile. Ieri c'è stato un meeting tra l'agente del giocatore, il ragazzo e il club presente con Leonardo e Maldini. I due dirigenti hanno comunicato l'importo della multa (40 mila euro) e fatto intendere a Kessié che altri comportamenti del genere non saranno tollerati. Il confronto con l'allenatore invece non c'è stato. Gattuso non ha parlato con il giocatore.

Kessié ieri si è allenato da solo, a parte rispetto al gruppo. Complice anche il recente rientro dagli impegni con la sua nazionale. Un lavoro personalizzato per scaricare le tossine del viaggio e della partita giocata contro il Ruanda qualche giorno prima. L'ex Atalanta dovrebbe tornare in gruppo oggi e chissà che finalmente non possa chiarirsi anche con il tecnico che forse è quello che più di tutti c'è rimasto male a causa del comportamento del suo giocatore.

Ma come detto l'umore di Kessié non è certo dei migliori. Franck ha fatto capire al club di essere pentito per il fattaccio del derby, ma anche che non si aspettava minimamente una simile disparità di trattamento. Biglia infatti è stato sì multato, ma per una cifra inferiore (circa la metà) e l'atteggiamento del club nei confronti dell'argentino - nei richiami e nelle punizioni - è sembrato più morbido.

Il Milan è convinto che sebbene anche Biglia fosse responsabile in quel caso, Kessié abbia però reagito oltremodo a un richiamo di un compagno più esperto e abbia soprattutto danneggiato l'immagine del club con la sua furia ripresa in modovisione. Vedute diverse che l'agente dell'ivoriano, George Atangana, non ha mancato di sottolineare come riporta La Gazzetta dello Sport:

La premessa è che Franck ha sbagliato ed è a conoscenza del suo errore. Ma il clamore che la vicenda ha avuto poteva essere evitato, si doveva trattare il tutto con maggior riservatezza. Il caso comunque si chiude qui

Kessié comunque dovrebbe essere convocato per la sfida di sabato contro la Sampdoria, ma accomodarsi in panchina lasciando spazio a centrocampo proprio a Biglia. Una scelta che Gattuso aveva già in mente da giorni e che al Milan smentiscono abbia i crismi della punizione. Eppure la sensazione che il club voglia mandare un messaggio chiaro rimane.