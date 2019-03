Le parole del tecnico rossonero in conferenza alla vigilia del match contro la Sampdoria.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 29/03/2019 15:59 | aggiornato 29/03/2019 16:04

Ritorna il campionato. Archiviate le Nazionali, la Serie A si riprende la scena. Nella giornata di sabato l'anticipo serale sarà tra Sampdoria e Milan, due squadre che hanno bisogno di punti per inseguire rispettivamente l'Europa League e la Champions. Alla vigilia della sfida ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei rossoneri Gennaro Gattuso, che per prima cosa ha fatto il punto sul caso Kessié, che nel derby ha litigato pesantemente con Biglia:

Abbiamo parlato oggi e ci siamo chiariti. Io non sono una persona che porta rancore, ma credo che in gruppo serva spetto, quindi per me quello che è successo è stata una grandissima delusione. Faccio i complimenti al club, è stato impeccabile nella gestione di questa situaizone. Ha dimostrato di essere una società sana. Mi è capitato spesso di sbagliare da giocatore e ho sempre pagato a caro prezzo i miei errori. Quando litigai con Jordan, Galliani voleva togliermi la fascia. Un giocatore del Milan deve avere un certo comportamento. Ma non sono arrabbiato con Franck, è finita lì. Ora dobbiamo essere bravi a non perdere la testa. Un episodio come questo non si poteva lasciar passare, siamo un club seguito in tutto il mondo. Può succedere di litigare, ma non siamo il Grande Fratello e quindi se c'è un problema si risolve faccia a faccia nello spogliatoio e nel mio ufficio

Sullo stadio di cui tanto si sta parlando in questi giorni:

Considero San Siro un grande stadio, ma credo si debbano capire le esigenze di un club. Se si vuole competere con gli altri club europei, credo sia normale pensare a qualcosa di diverso

Sulla Sampdoria:

Davanti ci troveremo una formazione che abbiamo contro cui abbiamo avuto difficoltà sia in campionato che in Coppa Italia. Hanno un grande allenatore e buona organizzazione difensiva. Servirà una grande prestazione, anche perché veniamo dal derby perso che ci ha lasciato grande amarezza. Era la partita più importante degli ultimi 6-7 anni a San Siro e l'abbiamo sbagliata, come abbiamo sbagliato quella contro l'Arsenal un anno fa. Abbiamo preso una bella mazzata, il primo tempo è stato imbarazzante e se l'Inter avesse chiuso sul 3-0 ci sarebbe stato poco da dire. Mi conforta però vedere una squadra consapevole di quello che si sta giocando

Sul suo futuro:

A fine stagione sapre tutto, tra due mesi vi dico quello che penso veramente. Ora non riesco proprio a pensare al mio contratto, ho occhi solo per l'obiettivo e mi faccio scivolare tutto addosso. Quando finirà il campionato vi dirò quello che penso e quello che farò. In questo momento siamo primi per il nostro Scudetto e mancano 10 partite. Sbagliamo le partite con le grandi? Forse la colpa è mia, ma bisogna anche pensare che qualcuna è più forte di noi e quindi bisogna rispettarla facendo un calcio diverso. Io devo crescere e voglio crescere con il Milan

Poi gli viene chiesto di commentare le parole di Scaroni, secondo cui il quarto posto è meglio dello Scudetto: