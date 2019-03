La Pulce racconta il complicato rapporto con l'Albiceleste e spiega quali siano le reazioni di suo figlio Thiago ogni volta che arrivano certe critiche.

di Marco Ercole - 29/03/2019 17:46 | aggiornato 29/03/2019 17:51

Non è un tipo di molte parole, Leo Messi. Lui è uno che preferisce far parlare il campo, con le sue giocate, i suoi gol, il suo talento. Si parla di uno dei giocatori più forti di sempre, per molti il "GOAT", cioè il Greatest of all time. E visto che quello che combina quando ha il pallone tra i piedi, la poca confidenza con i microfoni, in fondo, se la può anche permettere. Questa poca loquacità in pubblico, però, rende di fatto ancora più rumorose le poche volte in cui decide di aprirsi e raccontare un po' di sé.

E Messi lo ha fatto di recente, parlando ai microfoni della trasmissione radiofonica argentina, Club Octubre 947 FM, dopo l'infortunio che gli ha fatto interrompere prima del previsto la sua ultima convocazione in nazionale, quella del ritorno, arrivato grazie anche al lungo corteggiamento degli ultimi mesi da parte del ct Lionel Scaloni:

Le squadre si costruiscono passo dopo passo, non è facile arrivare in nazionale e giocare una partita o un campionato dopo aver giocato ogni tre giorni. Di sicuro non ci aspettavamo di perdere contro il Venezuela. Scaloni vuole una squadra forte e solida, che non soffra in difesa e che sia sicura anche quando non ha il pallone tra i piedi.

Altro allenatore con il quale Leo si è trovato benissimo in carriera, ovviamente, è Pep Guardiola:

Ai tempi suoi al Barcellona nessuno diceva nulla, tutti scendevano in campo e sapevano perfettamente cosa fare. Non c'era bisogno di gridare, fare particolari discorsi o parlare tutto il tempo. So bene che le cose per me in campo vanno meglio quando sono in contatto con il pallone e più partecipo al gioco più mi sento bene.

I soliti problemi di Messi con l'Argentina

Messi: "In Argentina vogliono uccidermi"

Già, e quando Messi si sente bene i risultati si vedono. Lui è uno dei pochi al mondo capaci di vincere le partite da solo. Cosa che però con la maglia dell'Argentina gli è riuscita molto di rado, soprattutto se paragonata alle prestazioni con il Barcellona. Per questo in patria arrivano spesso critiche aspre nei suoi riguardi. Alcune di queste sono state ascoltate involontariamente anche da suo figlio Thiago:

Ho molta gente contro, molte persone mi hanno detto di non tornare. Me lo ha detto la famiglia, me lo hanno ripetuto gli amici. Mio figlio di sei anni una volta mi ha chiesto: "Perché ti uccidono in Argentina?". Io gli rispondo che sono solo alcuni a volerlo, mentre altri mi chiedono l’autografo. Poi vede alcuni video su YouTube e mi chiede: "Perché non ti vogliono lì?". A me non interessa, perché voglio giocare in Nazionale.

Leo quindi conferma la sua decisione di continuare a vestire la maglia albiceleste:

Voglio vincere qualcosa con l’Argentina, anche se c’è ancora molto lavoro da fare. Non voglio vendere fumo, ci sono ragazzi con pochissime partite alle spalle. Dovremo avere pazienza, ma non ho dubbi che saremo forti. Io continuerò a giocare per la mia famiglia e per coloro che mi amano. So che la maggior parte delle persone mi sostiene. Ogni volta che torno in Argentina mi viene mostrato grande affetto. Sono pochi quelli che mi tirano me**a addosso. Ce l’ho ben chiaro. La maglia numero 10 non mi pensa, sono abituato a quella del Barcellona.

La rivalità con Cristiano Ronaldo

C'è modo di parlare anche del suo rivale per eccellenza, Cristiano Ronaldo, quello con il quale si è diviso equamente i Palloni d'oro negli ultimi 10 anni, prima del successo di Modric. Secondo Messi, anche grazie e CR7 la Juventus potrà arrivare in finale di Champions League:

Ho davvero tanto rispetto per i bianconeri, sono una grande squadra e con Cristiano lo sono ancora di più. Spero che possano arrivare fino alla finale, poi sarà quel che sarà. Fa strano vedere Ronaldo lontano dalla Spagna: era bello averlo qui, anche se talvolta l’ho dovuto vedere alzare dei trofei. Sarebbe stato bello se fosse rimasto in Liga.

In ogni caso ne sono tanti di giocatori fenomenali secondo Messi, alcuni di questi ancora in Liga.

Neymar, Mbappè, Aguero e Suarez possono essere considerati i migliori. Con quest’ultimo ho anche un rapporto particolare. A Barcellona ho giocato con tanti mostri sacri, ma con Suarez sono molto amico anche fuori dal campo.

Con l'uruguaiano c'è un'intesa praticamente perfetta, grazie alla quale entrambi segnano con incredibile regolarità. Davvero un'infinità le reti di Messi con il Barcellona, che in questi giorni ha scelto quello realizzato al Getafe come il migliore di sempre:

Ma sinceramente (ride, ndr) non avrei scelto quello: avrei optato piuttosto quello segnato al Real in semifinale di Champions al Bernabeu o il gol di testa al Manchester nella finale di Roma. Però per il momento diciamo che mi accontento.

Cristiano Ronaldo e Messi, 5 palloni d'oro a testa

Un futuro nel Newell's?

Andando avanti nell'intervista, Messi affronta pure l'argomento Icardi, che qualche mese fa aveva parlato di un clima più disteso nello spogliatoio dell'Argentina rispetto al passato:

Non so quello che ha detto. Se è questo, non lo capisco. Con lui ho giocato solo due partite, perché poi mi infortunai. Non so cosa gli sia successo per dirlo. Come in tutte le squadre, anche nell’Argentina ci sono diversi gruppetti. Ma nello spogliatoio nessuno viene trattato male.

Per concludere, Leo parla dei suoi progetti futuri a lungo termine: