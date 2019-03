Il dirigente parla all'evento "Il Foglio a San Siro": "Nedved dice che non sono juventino? Ha ragione. Non è vero che non volevo Ronaldo. In Italia servono stadi adeguati".

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 29/03/2019 19:14 | aggiornato 29/03/2019 19:28

Al ritorno dalla pausa per le Nazionali, l'Inter si prepara ad affrontare una sfida che potrebbe essere decisiva per la corsa a un posto nella prossima edizione della Champions League: i nerazzurri ospiteranno a San Siro la Lazio nel posticipo domenicale e lo faranno con in gruppo Mauro Icardi, tornato dopo il caso che lo ha visto protagonista.

In casa interista sono stati proprio lo stadio Meazza e l'ormai ex capitano i temi principali discussi in questi giorni, con alcuni tifosi che non approvano l'idea di demolire lo storico impianto milanese e che sono curiosi di capire se il centravanti argentino è completamente recuperato.

Di questi e di molti altri argomenti ha parlato Beppe Marotta, arrivato da pochi mesi all'Inter ma già al centro del progetto nerazzurro. Il dirigente del Biscione è stato ospite dell'evento "Il Foglio a San Siro" e ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti.

Inter: Marotta parla di San Siro e di Icardi

Inter, Marotta: "Non volevamo punire Icardi. Il bilancio conta ma serve vincere"

La manifestazione, organizzata dal quotidiano Il Foglio ha visto nella veste di ospiti molti protagonisti dello sport italiano come Andrea Agnelli, Gregorio Paltrinieri e proprio Marotta che ha voluto parlare della questione legata a San Siro.

Lo stadio deve essere una struttura che contiene emozioni e dà sicurezza a chi ci entra. In Italia c'è bisogno di stadi adeguati: il calcio ormai è un business e per venderlo serve qualità anche in questo.

L'ex dirigente della Juventus è tornato anche su alcune voci che riguardano il suo passato, da quelle che lo avrebbero visto come un ostacolo all'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino alla dichiarazione di Nedved che lo ha "accusato" di non essere juventino.

Pavel ha ragione, io sono un professionista e malato di calcio. La sua frase è dovuta al suo carattere, non si può pensare che un dirigente abbia una fede. Poi io tifo Varese. Non mi sono assolutamente opposto all'arrivo di Ronaldo, semplicemente in qualità di amministratore delegato non credevo fosse un'operazione sostenibile. Ne parlammo con Agnelli e ci chiese di lasciargli tempo per pensarci, poi disse di voler portare a termine la trattativa, chiusa piuttosto agevolmente. CR7 è un grande campione, ha doti straordinarie e sa trascinare tutti portandoli a dare il massimo. Ho visto tanti campioni dare il 100%, ma mai nessuno riuscire a sfondare il tetto e raggiungere il 120%.

In ultimo era impossibile non parlare del caso Icardi, gestito in prima persona da Marotta che ha voluto mettere davanti a tutto il gruppo con la speranza di gettare le basi per un'Inter che tornerà a sollevare trofei.