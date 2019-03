In vista della partita di Liga tra il Barcellona e l'Espanyol, il leader blaugrana manda un messaggio ai rivali cittadini: "Ho più soldi io del loro budget".

di Marco Ercole - 29/03/2019 12:49 | aggiornato 29/03/2019 13:08

Non possono esistere vie di mezzo quando si parla di Gerard Piqué. Il difensore del Barcellona ha questa dote particolare che gli consente di essere profondamente amato o odiato, a seconda dei diversi punti di vista. Rientrano certamente nella seconda parte i suoi rivali per antonomasia in Liga, quelli del Real Madrid.

Ma Sergio Ramos e compagni non sono gli unici a finire costantemente nel mirino del leader blaugrana. Piqué lo ha dimostrato nel corso dell'intervista rilasciata a David Broncano, nel corso del Movistar+ show "La Resistencia".

Anche in questa circostanza il difensore del Barcellona ha confermato questa sua tendenza a dire qualsiasi cosa gli passi per la testa, senza filtri e con dichiarazioni mai banali. I recenti successi sul Real Madrid e il prossimo impegno di Liga contro i cugini catalani dell'Espanyol, poi, hanno facilitato la vena provocatoria del buon Gerard.

Liga, Piqué tra Espanyol e Messi

Liga, Piqué accende il derby e parla dell'ironia di Messi

Quando c'è stato modo di parlare del prossimo derby catalano di Liga tra Barcellona ed Espanyol, ad esempio, Gerard Piqué si è espresso così parlando dei cugini:

Nel mio conto in banca ho più soldi di quelli che l’Espanyol ha nel bilancio suo bilancio annuale. Quindi più di 57 milioni.

E se queste parole possono far pensare che sia andato oltre, ecco cosa ha detto poi quando gli è stato domandato quanti rapporti sessuali avesse avuto nell'ultimo mese:

Valgono anche quelle del Santiago Bernabeu?

Ovviamente si riferiva alle vittorie in casa del Real Madrid. Ed esaurite le frecciate ai "nemici", Piqué ha rivelato anche una parte di Leo Messi sulla quale in pochi avrebbero scommesso. Nonostante quell'aspetto sempre molto calmo e serafico tenuto in pubblico, infatti, secondo quanto rivelato dallo spagnolo, il capitano del Barcellona è molto divertente nel privato:

È un tipo molto ironico, forse il più grande troll che conosca.

E se lo dice Piqué, di sicuro è ciò che pensa. In conclusione, si parla anche del suo ex compagna di squadra, Zlatan Ibrahimovic: