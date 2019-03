Il portoghese salterà sicuramente l'Empoli e il Cagliari, forse anche il Milan: l'obiettivo a questo punto è tornare contro i Lancieri in Champions League.

29/03/2019

Che la Champions League sia la magnifica ossessione della Juventus è cosa nota da tempo, così com'è noto che per inseguire un sogno da troppo tempo rimandato, per colmare il gap con i top club europei, i bianconeri hanno realizzato l'irrealizzabile, portando in quello che è stato definito "il trasferimento del secolo" il grande Cristiano Ronaldo in Italia.

Sul fatto che CR7 sia determinante nella più importante competizione continentale a livello di club, del resto, pochi sono i dubbi: il portoghese ha segnato in carriera 125 gol in Champions League, vincendola 5 volte e laureandosi 7 volte miglior marcatore, tra cui le ultime 6 consecutive. Numeri straordinari, e chi aveva dubbi sul fatto che potessero essere ripetuti in bianconero è stato smentito lo scorso 12 marzo, quando con una magnifica tripletta Cristiano Ronaldo ha steso l'Atletico Madrid portando la Juventus ai quarti di finale di un trofeo che è dichiaratamente l'obiettivo stagionale del club allenato da Max Allegri.

Ecco perché ha destato parecchia preoccupazione nel popolo juventino l'infortunio che alla mezz'ora di Portogallo-Serbia, lo scorso lunedì, ha costretto il ct lusitano Fernando Santos a sostituire Cristiano Ronaldo con Pizzi. La notizia ha fatto ovviamente il giro del mondo in un attimo, ma dopo numerose speculazioni la diagnosi è arrivata soltanto ieri dopo la visita del portoghese allo Juventus Training Center: CR7 si è infortunato al flessore della coscia destra, un fastidio muscolare che lo terrà fermo per almeno due settimane.

Juventus, per tornare contro l'Ajax CR7 si affida alla NASA

Tornare per l'andata dei quarti di finale di Champions League, prevista a Amsterdam mercoledì 10 aprile, è possibile ma tutt'altro che certo: sicuramente la Juventus dovrà fare a meno di CR7 domani contro l'Empoli e durante il turno infrasettimanale che martedì la vedrà scendere in campo a Cagliari. Difficile anche un ritorno contro il Milan sabato 6 aprile, 31esima giornata di Serie A, dato che anche se dovesse essere sulla via del recupero difficilmente Allegri lo rischierebbe a ridosso dell'Ajax.

Sarà contro i Lancieri, dunque, che Cristiano Ronaldo tornerà? Difficile dirlo, perché se è vero che nel corso della sua carriera il campione portoghese non ha mai avuto infortuni particolarmente rivelanti e che conosce perfettamente il suo corpo - poco dopo l'uscita dal campo con il Portogallo aveva detto "resterò fermo 15 giorni" - è altrettanto vero che quando si parla di infortuni bisogna tenere in conto i giorni di stop e quelli di riabilitazione, necessari per tornare alla migliore condizione fisica.

Ed è qui che entra in gioco la tecnologia, rappresentata da Alter-G, uno dei tanti macchinari che fanno parte della palestra privata di Cristiano Ronaldo, che la scorsa estate lo ha seguito nel suo trasferimento da Madrid a Torino: un tapis roulant antigravitazionale progettato dalla NASA e del valore di circa 2 milioni di euro che permette a chi lo utilizza, tramite alcune modifiche alla pressione, di ridurre fino all'80% il proprio peso corporeo.

In pratica Cristiano Ronaldo potrà allenarsi quasi da subito senza mettere pressione a muscoli e articolazioni, bruciando i tempi di recupero e tornando di fatto in forma mentre è ancora infortunato. Il tutto grazie a un macchinario futuristico che il campione bianconero ha già consigliato a Sergio Ramos e Rafa Nadal e di cui è stato uno dei primi utilizzatori in assoluto. Se basterà a rimetterlo in pista per l'andata contro l'Ajax ancora non è noto, ma certo è che anche se non dovesse farcela il portoghese sarà sicuramente presente nella sfida di ritorno: e su quanto possa essere determinante uno come CR7 in soli 90 minuti basta chiedere al Cholo Simeone.

Le infiltrazioni al plasma nella clinica di Barcellona

Intanto spunta un viaggio fatto da Ronaldo a Barcellona prima di tornare a Torino. Il numero 7 - si legge su La Repubblica - ha fatto tappa nella Clinica Corachan, centro medico d'eccellenza all'avanguardia nella medicina rigenerativa. Qui trattano lesioni muscolari, anche piccole, servendosi della scienza biomedica capace di riparare le fibre con un trattamento a base di infiltrazioni di plasma centrifugato del paziente stesso.

Una tecnologia, questa, che è stata sviluppata dal laboratorio M2RLAB e che permette di ridurre anche del 40% i tempi di guarigione. Non ci sono ancora evidenze scientifiche in tal senso, ma quel che è certo è che la terapia cellulare ha effetti antifiammatori e antidolorofici. L'iniezione a cui si è sottoposto CR7 fa effetto in 48-72 ore e diminuisce anche il rischio di ricadute. Insomma, in dodici giorni Cristiano potrebbe farcela a tornare al top.