Il Ceo del Real Madrid José Angel Sanchez a colloquio con Fali Ramadani, agente del centrocampista, a Valdebebas. Nel mirino dei Blancos anche Jovic e Koulibaly.

di Luca Guerra - 29/03/2019 17:13 | aggiornato 29/03/2019 19:17

Quelli della Juventus sono colori che Zinedine Zidane conosce bene. L'attuale allenatore del Real Madrid li ha indossati da calciatore tra il 1996 e il 2001 nell'arco di dieci mesi, tra giugno 2017 e aprile 2018, li ha superati prima in finale e poi ai quarti di Champions League. Ora potrebbe essere il calciomercato delle Merengues a tingersi di bianconero, con uno dei calciatori più importanti della rosa di Massimiliano Allegri nel mirino.

Galeotta è stata una visita al centro sportivo di Valdebebas, sede di lavoro del Real Madrid nella quale Zidane ha fatto ritorno da tre settimane per prendere il posto di Santiago Solari. Quella di Fali Ramadani, agente tra gli altri di Miralem Pjanic. Il procuratore macedone, tra i più influenti del panorama internazionale, ha incontrato il Ceo del Real Madrid José Angel Sanchez. Secondo Marca, tra gli argomenti di conversazione ci sarebbe stato anche il futuro del numero 5 della Juventus.

Con il futuro di Modric e Kroos ancora da decifrare, anche il centrocampo rischia di essere oggetto di rivoluzione nel Real Madrid che verrà. Zidane non ha mai nascosto il suo apprezzamento per Pjanic, considerato un profilo ideale per prendere il posto di uno dei due papabili partenti. Nonostante il prolungamento del contratto fino al 2023 firmato nella scorsa stagione, nelle stanze dei bottoni della Casa Blanca sono convinti che per un'offerta importante - Pjanic è stato pagato dalla Juventus 38 milioni nel 2016 e oggi è valutato circa 70 milioni - a Torino possano sedersi a un tavolo per parlare del futuro del calciatore ex Roma.

Miralem Pjanic affronta il Real Madrid con la Juventus al Bernabeu nell'aprile 2018

Calciomercato, il Real Madrid chiede Pjanic alla Juventus? Nella scuderia di Ramadani non c'è solo il bosniaco

Dopo quasi tre anni in bianconero, nei quali sono arrivati due scudetti e il terzo tricolore è in arrivo, uniti a quattro vittorie nella Supercoppa Italiana, Miralem Pjanic potrebbe quindi vivere un'estate da protagonista in sede di calciomercato. Le sirene e il prestigio del Real Madrid potrebbero solleticare le attenzioni del bosniaco, ma nella scuderia del suo agente Ramadani ci sono anche altri nomi nel mirino dei Blancos.

Calciomercato, Luka Jovic dell'Eintracht è uno dei nomi nel mirino del Real Madrid

Nell'elenco della spesa per il calciomercato che verrà, il Real Madrid ha evidenziato in rosso anche il nome di Luka Jovic. L'attaccante serbo attualmente in prestito dal Benfica all'Eintracht Francoforte, già a segno 22 volte in stagione con i tedeschi, è valutato circa 60 milioni di euro e piace anche al Barcellona che è in vantaggio sulla concorrenza per il suo acquisto. Fa parte dei nomi seguiti da Ramadani, alla pari di Kalidou Koulibaly: il difensore senegalese del Napoli è legato al club azzurro da altri quattro anni di contratto e ha una clausola rescissoria di 150 milioni, ma Zidane lo ritiene il profilo ideale per sostituire Varane in caso di partenza del francese. Nel corso dell'incontro di Valdebebas si sarebbe parlato anche di loro, così come di Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte e Marcos Alonso del Chelsea, già cercati dal Real in passato.