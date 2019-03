Secondo l'ex campione dei pesi piuma, il suo ex avversario ha fatto bene a lasciare le arti marziali miste: "Al suo posto avrei fatto esattamente la stessa cosa".

di Marco Ercole

Almeno per quanto riguarda le arti marziali miste e l'UFC in particolare, José Aldo è stato il più grande rivale mai avuto da Conor McGregor nella sua carriera. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2015, in palio la cintura dei pesi piuma: dopo una lunga serie di provocazioni, ad avere la meglio era stato l'irlandese.

La rivincita è arrivata tre anni dopo, ma ancora una volta è stato Notorious a uscire vincitore. Adesso che McGregor ha annunciato il suo ritiro, José Aldo ha voluto commentare la decisione del suo ex avversario, parlandone nel corso di una conferenza stampa tenuta a Rio de Janeiro.

Dalle sue parole si evince che non solo ha compreso il motivo che ha portato Conor a fare questa scelta, ma la condivide anche. A suo giudizio, infatti, dopo aver incassato cifre stratosferiche per il suo match di boxe con Mayweather, per McGregor è arrivato il momento di godersi la vita fuori dalla gabbia. José Aldo la ha detto scherzandoci su:

Dopo quello che ha fatto nello sport e quello che ha vinto, se fossi stato al suo posto e anche io avessi combattuto con Floyd Mayweather "vincendo" 80 milioni di dollari, non mi avreste più visto. Pensate davvero che mi sarei voluto allenare di nuovo?

In due confronti in UFC, Conor McGregor ha sempre battuto José Aldo

José Aldo e l'ipotesi di un tris contro McGregor

Nel corso della conferenza stampa, il brasiliano ha escluso l'idea di una rivincita tra i due. Con il pensionamento di Conor McGregor, infatti, e i suoi piani di smettere entro la fine del 2019, José Aldo crede che non ci sia più tempo per un loro altro match nell'ottagono:

Mi congratulo con lui per tutto quello che è riuscito a fare in questo sport, aumentandone la fama in Europa, in Irlanda. Ma un nuovo combattimento con lui penso che non possa accadere. Il momento giusto sarebbe stato adesso, una rivincita immediata. Ma non è successo. Così non mi è più passato per la mente. Tutti mi chiedono se ci sia la possibilità, se avessi voluto. Sì, avrei combattuto. Ma nella mia mente non vedo possibilità.

Non ci sarà dunque un Conor McGregor vs José Aldo tris. Salvo colpi di scena, ovviamente.