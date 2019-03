Terzo allenamento con il gruppo per l'argentino, tornato dopo un mese e mezzo a correre insieme ai compagni: l'obiettivo è centrare il quarto posto che vale l'Europa che conta.

di Simone Cola

Contro la Lazio, la scorsa stagione, l'Inter si guadagnò una qualificazione in Champions League che esaltò un ambiente che credeva che il peggio fosse ormai alle spalle. Contro la Lazio, domenica sera, i nerazzurri torneranno a giocarsi molto nella corsa ai primi quattro posti che garantiscono l'Europa che conta, un piazzamento che a lungo è sembrato scontato e che invece è stato rimesso in discussione dai risultati altalenanti arrivati nell'ultimo mese e mezzo.

Perché se è vero che l'Inter si presenta, a 10 giornate dalla fine, con un terzo posto in classifica e reduce dalla rocambolesca vittoria nel derby della Madonnina, ci sono molti altri fattori da tenere in considerazione, dal contestato pari casalingo contro la Fiorentina alla sconfitta di Cagliari, dalla cocente eliminazione in Europa League agli infortuni che hanno fermato Stefan de Vrij e, più recentemente, Lautaro Martinez.

El Toro si è infortunato nel corso dell'ultima gara giocata con l'Argentina, un'amichevole vinta contro il Marocco, e dovrà stare fermo per due settimane: Luciano Spalletti si troverà così ad affrontare le prossime 3 giornate (Lazio in casa, Genoa fuori, Atalanta in casa) senza un centravanti, a meno che non venga recuperato clamorosamente Mauro Icardi, bomber ed ex capitano che soltanto a inizio settimana è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo un mese e mezzo ricco di polemiche e di contrasti che forse ancora devono essere chiariti. Eppure l'emergenza potrebbe spingere l'Inter a rilanciare Maurito come titolare prima del previsto.

Inter, Lautaro è fuori: torna Icardi?

A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, che sottolinea anche come difficilmente Icardi sarà in campo già domenica sera contro la Lazio. Sussistono anzi ancora dei dubbi sul fatto che venga convocato o meno, scelta che l'allenatore prenderà soltanto all'ultimo dopo aver valutato bene numerosi aspetti noti a pochi e che principalmente riguardano il rapporto tra l'argentino e il resto dello spogliatoio.

Eppure nell'allenamento di ieri, il terzo per Icardi e il primo con il gruppo al completo - comprendente cioè i giocatori tornati dai rispettivi impegni con le proprie Nazionali - sarebbe trapelato un certo ottimismo, sguardi d'intesa e sorrisi che lascerebbero intendere come le tensioni di questi ultimi tempi siano ormai alle spalle: lo spogliatoio guarda avanti, mettendo da parte le questioni personali per inseguire l'obiettivo comune, che è quello di mantenere l'Inter tra le prime quattro e di centrare la seconda qualificazione consecutiva in Champions League.

Ecco perché Icardi, che tecnicamente rappresenta comunque un valore aggiunto e un patrimonio economico che non deve essere svalutato anche nel caso di una sempre possibile cessione a giugno, potrebbe presto rivedere il campo: se non domenica sera contro la Lazio, dove Spalletti valuterà anche l'impatto dell'argentino con il pubblico nerazzurro di San Siro, che male ha sopportato le uscite dell'argentino e della moglie e procuratrice Wanda Nara, almeno nelle gare successive contro Genoa e Atalanta.

In pochi avrebbero immaginato di poterlo dire a inizio stagione, ma in mancanza di Lautaro l'Inter dovrà per forza fidarsi di (e affidarsi a) Mauro Icardi, il bomber che forse non può essere definito un vero e proprio figliol prodigo ma che di certo potrà risultare determinante da qui a fine stagione per confermare la Beneamata nell'alta classifica a cui da sempre appartiene e che eppure negli ultimi anni è diventata obiettivo non scontato.

Certi nodi, a giugno, dovranno necessariamente venire al pettine. Ma il senso di quello che può essere definito un vero e proprio "patto Champions" fatto dallo spogliatoio nerazzurro è chiaro: per certe cose ci sarà tempo, adesso l'obiettivo comune è vincere e chiudere la stagione nel migliore dei modi.