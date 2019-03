Il centravanti del Chelsea ha ufficializzato l'addio alla nazionale in diretta tv, togliendosi anche qualche sassolino: "Adesso finalmente qualcuno sarà contento".

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 29/03/2019 09:13 | aggiornato 29/03/2019 09:18

Triste, prevedibile ma anche ampiamente inevitabile. Gonzalo Higuain ha detto ufficialmente addio alla nazionale argentina: il Pipita saluta definitivamente l'Albiceleste a pochi giorni dalla brutta sconfitta contro il Venezuela, che il centravanti del Chelsea ha guardato comodamente dal suo attico londinese. I motivi di tale decisione sono tanti e, soprattutto, sono figli di annate nelle quali al giocatore non è mai stato perdonato nulla: il suo rapporto con i tifosi della Seleccion è costellato di polemiche e incomprensioni, quindi il punto finale a questa storia molto tormentata è sembrata l'unica soluzione per dire basta una volta per tutte.

Higuain molla a 31 anni appena compiuti dopo aver segnato 31 gol in 75 apparizioni totali, numeri importanti dal puro punto di vista matematico, che però non sono mai bastati per andare a genio a un ambiente sempre molto pretenzioso con chi veste la camiseta biancoazzurra. L'annuncio è arrivato in diretta a Fox Sport Argentina:

È una decisione che ho preso con molta difficoltà, ma so che adesso qualcuno sarà finalmente felice.

In realtà le sensazioni rimangono decisamente contrastanti, perché se è vero che per la maggior parte degli argentini il Pipita rimarrà sempre "el Pecho Frio" (letteralmente "il petto fretto", slang spagnolo per definire chi non ha gli attributi per affrontare certe situazioni), nella stessa trasmissione in cui è stato ospite ha anche ricevuto parecchi attestati di stima. Oggi Higuain servirebbe a questa Argentina? Probabilmente no, ma viste le ultime uscite della selezione di Scaloni in molti si sono domandati se alla prossima Copa America non fosse il caso di andare ancora con la generazione del biennio 1987-1988.

Gonzalo Higuain durante Sudafrica 2010: il centravanti argentino segnò una bellissima tripletta alla Corea del Sud

Higuain - Argentina, i momenti top: dal gol all'esordio alla tripletta mondiale

E dire che l'avventura del Pipita con la nazionale argentina è cominciata con i migliori presupposti possibili, visto che per vedere la sua prima rete è bastato attendere la partita di esordio vinta contro il Perù. Correva l'anno 2009 e Higuain, allora in forza al Real Madrid, giustiziò la Franja Roja a 21 anni e 10 mesi, conquistandosi così la chiamata per Sudafrica 2010.

Durante la sua prima Coppa del Mondo mise a segno una tripletta che schiantò la Corea del Sud, finendo su tutte le prime pagine dei quotidiani argentini. La stampa locale lo celebrò come il nuovo salvatore della patria e, in effetti, probabilmente ci si illuse di aver trovato finalmente un centravanti che da quelle parti non si vedeva dai tempi di Batistuta. La sua ascesa passò poi per qualificazioni a Brasile 2014, dove si inventò un'altra grande tripletta (stavolta al Cile) guadagnandosi definitivamente la fiducia di Sabella.

Nel 2018, nonostante le tante vicissitudini che lo coinvolsero negli anni precedenti, Sampaoli lo ha preferito a Mauro Icardi regalandogli la convocazione per la rassegna russa, dove però Gonzalo Higuain ha fatto solo da comprimario. Si è discusso a lungo della questione e del fatto che la chiamata fosse o meno meritata: probabilmente il ct della Seleccion ha solo voluto dare un riconoscimento a un calciatore che - volenti o nolenti - farà parte per un bel po' della storia del calcio argentino, visto che nella classifica dei bomber di ogni epoca al momento si stanzia dietro a un "certo" Diego Maradona.

Momenti flop: Brasile 2014 e il rapporto con le finali

Il problema del centravanti del Chelsea è stato essenzialmente uno, ovvero quello di mancare costantemente gli appuntamenti più importanti. Per esempio, i suoi guai in maglia albiceleste sono cominciati durante la finale del Mondiale 2014, quando si vide prima annullare un gol per fuorigioco millimetrico per poi fallire clamorosamente una rete lanciato da solo a tu per tu contro Neuer. Un gol che, forse, avrebbe permesso alla squadra di alzare la Coppa del Mondo in casa degli odiati rivali di sempre.

Il pessimo rapporto con le finali è poi proseguito l'anno successivo, quando nell'ultimo atto della Copa America il Pipita sbagliò uno dei calci di rigore della lotteria finale che poi premiò il Cile. I tifosi lo trasformarono nel capro espiatorio chiedendone l'esclusione dalla nazionale, nonostante il giocatore viaggiasse su medie incredibili. Nel 2016, durante la rivincita contro la Roja, la sua prestazione incolore ruppe definitivamente ogni legame con l'Argentina. Per colpa di queste partite Gonzalo Higuain verrà ricordato per sempre come il giocatore senza attributi che è costato tre trofei alla Seleccion. E non, invece, come il grande bomber che è stato.