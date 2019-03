Il fantasista belga vede la Juventus come favorita assoluta per la vittoria della Champions.

di Redazione Fox Sports - 29/03/2019 12:55 | aggiornato 29/03/2019 13:00

Sono rimaste in otto. Juventus, Barcellona, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Ajax, Porto e Tottenham: queste le migliori otto d'Europa ancora in corsa per la vittoria della Champions League.

Chi la spunterà alla fine? Non ha dubbi Eden Hazard, che invece col suo Chelsea sta lottando per conquistare l'Europa League. In un'intervista concessa al portale belga HLN, il fuoriclasse dei Blues ha dichiarato:

Se il Barcellona vincerà la Champions League? Può essere, ma siccome Cristiano Ronaldo la vince ogni anno, credo che sarà davvero difficile per i blaugrana. Quindi dico che alla fine la vincerà la Juventus

E quando gli chiedono se vorrebbe ripercorrere la strada tracciata da Cristiano Ronaldo, risponde: