Le dichiarazioni dei piloti Ferrari, Mercedes e Red Bull dopo la prima giornata di prove libere a Sakhir. Umori differenti e tanta attesa di vedere cosa succederà sabato nelle qualifiche.

di Matteo Bellan - 29/03/2019 20:26 | aggiornato 29/03/2019 20:34

È stato un venerdì di prove libere di Formula 1 all'insegna della Ferrari. Sulla pista del Bahrein International Circuit di Sakhir abbiamo visto la SF90 decisamente a proprio agio, più bilanciata ed efficace rispetto alle deludenti performance dell'Australia.

Non è un caso che Sebastian Vettel e Charles Leclerc abbiano fatto doppietta sia in FP1 che in FP2, mostrandosi forti sia nella simulazione della qualifica che sul passo gara. Il fine settimana è iniziato molto positivamente per la scuderia di Maranello, che tuttavia non si adagia sugli allori. C'è ancora da lavorare in vista della corsa. È solo venerdì e ci si attende la risposta della Mercedes sabato.

Solitamente nelle qualifiche le Frecce d'Argento sono sempre fortissime. Non è da escludere che nelle prove libere non abbiano espresso tutto il loro potenziale. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas cercheranno sicuramente di mettere i bastoni tra le ruote ai piloti Ferrari. Ci proverà pure la Red Bull, che ha in Max Verstappen il proprio top driver e in Pierre Gasly un giovane con tanta ambizione.

Charles Leclerc in palla con la Ferrari in Bahrein, ottimi tempi

Formula 1, GP Bahrein 2019: Vettel e Leclerc dopo la FP2

Vettel non può che essere soddisfatto del miglior tempo ottenuto nel venerdì di prove libere di Formula 1 in Bahrein. Una risposta da parte sua e della Ferrari era attesa, dopo il weekend negativo di Melbourne. Le dichiarazioni di fine giornata del quattro volte campione del mondo sono di fiducia, però allo stesso tempo sente la necessità di dover fare progressi.

Non so spiegare il nostro vantaggio - spiega il tedesco -. Certamente oggi è stata un’ottima giornata per noi, la macchina era sicuramente più confortevole sul retrotreno e c’è ancora potenziale da esprimere. Però credo che dobbiamo ancora lavorare per trovare altro passo in vista delle qualifiche. Le Mercedes sono veloci e in qualifica lo dimostreranno, dobbiamo fare ancora miglioramenti, c’è ancora da trovare qualcosa, non sono del tutto contento oggi, la pista era scivolosa e non si riusciva a tirare fuori il massimo dalle gomme.

Contento anche Leclerc, autore del best lap in F1 e distante solo 35 millesimi da Sebastian nel secondo turno di prove libere. Il pilota monegasco ha impressionato per quanto concerne la simulazione sul passo gara. Andrà seguito con molta attenzione nel fine settimana.

Il bilanciamento della vettura è buono - afferma Charles -, la fiducia è molto più alta che in Australia, spero che avremo i giusti cambiamenti anche per le qualifiche. Anche il ritmo di gara è buono, ma restiamo tranquilli perché i rivali domani saranno più vicini.

Lewis Hamilton distante dai piloti Ferrari nelle prove libere in Bahrein.

Mercedes, le sensazioni di Hamilton e Bottas dopo le prove libere

Hamilton non è abituato a prendere sei decimi di distacco dalla prima posizione, che spesso occupa lui. Il cinque volte campione del mondo di Formula 1 ha ammesso ha la Ferrari è più veloce, però crede che la Mercedes nelle qualifiche potrà giocarsela.

La situazione è completamente differente rispetto a Melbourne - ha detto Lewis a fine giornata -. Le Ferrari sono andate forte dall’inizio delle sessioni. Noi abbiamo avuto qualche problema con l’assetto, ma siamo migliorati nelle libere due. Al momento sono davanti e dobbiamo darci da fare, lavorare, analizzare i dati e tornare più forti domani, in qualifica possiamo dire la nostra, anche se sarà certamente una battaglia difficile.

Sono invece sette i decimi accusati da Bottas rispetto a Vettel. Il finlandese, quarto dopo la FP2, ha manifestato gli stessi problemi di assetto evidenziati da Hamilton e spera che per sabato la situazione migliori.

L’assetto non è stato dei migliori - ha detto Valtteri - però i cambi fatti tra le sessioni hanno migliorato la macchina. Sarà una lotta con le Ferrari, sono nettamente più veloci rispetto a Melbourne. Sarà una qualifica emozionante e difficile, noi lavoreremo per migliorare l’assetto.

Max Verstappen non soddisfatto dopo le prove libere Formula 1 in Bahrein

Red Bull, Verstappen e Gasly non soddisfatti a Sakhir

Verstappen non è contento della propria performance. Il pilota della Red Bull ha chiuso col sesto tempo, battuto anche dalla Renault di Nico Hulkenberg. La scuderia di Milton Keynes ha parecchio lavoro da fare domani. Il figlio d'arte si aspetta una reazione del team.

Il feeling con la macchina è stato buono - spiega Max -, ma poteva andare meglio. Non abbiamo ancora trovato il giusto assetto, però sapevamo che la Ferrari qui sarebbe stata veloce. Abbiamo ancora da lavorare, soprattutto sulle gomme più morbide. Per qualche ragione non hanno funzionato bene. Comunque siamo sembrati competitivi nella simulazione di gara. Nelle qualifiche non abbastanza, quindi c’è ancora da migliorare. Motore? In generale ho avuto qualche problema di potenza sui giri veloci, mi è mancata la potenza piena.

Peggiore la situazione di Gasly, che ha concluso dodicesimo a circa 8 decimi dal compagno. Anche il francese ha accusato delle noie legate alla power unit Honda e spera di non avere sorprese negative sabato e domenica.

Abbiamo avuto dei problemi in entrambe le sessioni, anche se non tanti. Nulla di troppo preoccupante, ma un paio di cosette. Il bilanciamento non era ideale, ma direi che è normale visto che la sessione di stamattina è stata molto calda. La mia sensazione è stata buona, mi sono sentito bene in macchina.