Il resoconto della prima giornata di prove libere a Sakhir. Ferrari in grande spolvero con i propri piloti, Mercedes e Red Bull devono inseguire. Sorpresa Hulkenberg.

29/03/2019

Dopo il Gran Premio d'Australia, c'era molta curiosità di vedere i valori in pista in Bahrein in questa prima giornata di prove libere di Formula 1. I riflettori erano puntati soprattutto sulla Ferrari, che a Melbourne aveva deluso e che sul circuito di Sakhir punta a riscattarsi.

Nella FP1 sono stati proprio i piloti in rosso a mettersi davanti a tutti, con Charles Leclerc che ha preceduto Sebastian Vettel di 263 millesimi. Una doppietta che ha dato fiducia alla scuderia di Maranello, anche se va detto che il primo turno di prove libere si disputa in condizioni climatiche diverse rispetto a qualifiche e gara, dunque non è indicativa. Comunque la Ferrari ha messo tra sé, la Mercedes e la Red Bull un buon gap.

Valtteri Bottas ad oltre 9 decimi. Invece i distacchi di Lewis Hamilton, Max Verstappen e Pierre Gasly hanno superato il secondo. Ancora più distanti tutti gli altri team. Da segnalare la decima posizione sul Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, mentre il compagno Antonio Giovinazzi ha chiuso solamente sedicesimo. Sempre fanalini di coda i driver della Williams, team che si conferma in difficoltà. Di seguito i tempi ufficiali e la classifica finale della FP1 di Formula 1 in Bahrein.

LECLERC 1:30.354 VETTEL 1:30.617 BOTTAS 1:31.328 HAMILTON 1:31.601 VERSTAPPEN 1:31.673 GASLY 1:31.815 SAINZ 1:31.952 HULKENBERG 1:32.040 KVYAT 1:32.339 RAIKKONEN 1:32.385 RICCIARDO 1:32.401 MAGNUSSEN 1:32.602 ALBON 1:32.874 PEREZ 1:32.885 NORRIS 1:32.945 GIOVINAZZI 1:32.949 GROSJEAN 1:32.994 STROLL 1:33.518 RUSSELL 1:34.188 KUBICA 1:34.253

Charles Leclerc leader nella FP1 in Bahrein con la Ferrari

Formula 1, GP Bahrein 2019: risultati Prove Libere 2

Sicuramente più indicativa per i team di Formula 1 la seconda sessione di prove libere. I piloti hanno cercato di girare il più possibile, visto che le condizioni sono più simili a quelle che ritroveranno sabato nelle qualifiche e domenica nella corsa. Importante riuscire a fare sia simulazioni di time-attacck che di passo gara. Tanto lavoro per i team sulla pista Bahrein International Circuit di Sakhir.

I driver Ferrari si sono confermati in grande spolvero anche nella FP2. La SF90 è apparsa molto ben bilanciata, oltre che fortissima sul giro secco e sul ritmo. Il miglior tempo è stato siglato da Vettel in 1'28"846, con il compagno Leclerc dietro di soli 35 millesimi. Il giovane monegasco ha impressionato nel long-run a livello di tempi. Da segnare che Seb ha fatto un testacoda, rovinando un po' le gomme, proprio quando doveva fare la simulazione. Comunque nel team di Maranello possono essere contenti di questo venerdì di prove libere.

Mercedes che piazza Hamilton terzo a 6 decimi e Bottas a 7 decimi da Vettel. Da capire se la scuderia di Brackley si sia un po' nascosta oppure se sia effettivamente indietro rispetto alla Ferrari. Buon quinto tempo per Nico Hulkenberg (+0"823), che con la Renault è vicinissimo alle Frecce d'Argento e ha fatto crono interessanti nel long-run. Sesta posizione per Max Verstappen su Red Bull, a 879 millesimi dal leader della FP2. In top 10 anche Kevin Magnussen (Haas), Lando Norris (McLaren), Romain Grosjean (Haas) e Daniil Kvyat (Toro Rosso). Indietro Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, che hanno girato pochissimo a causa di una perdita di liquidi dalle loro Alfa Romeo. Solo quindicesimo Daniel Ricciardo, che con la Renault deve ancora trovare il giusto feeling. Di seguito i tempi ufficiali e la classifica finale della FP2 di Formula 1 in Bahrein.

VETTEL 1:28.846 LECLERC 1:28.881 HAMILTON 1:29.449 BOTTAS 1:29.557 HULKENBERG 1:29.669 VERSTAPPEN 1:29.725 MAGNUSSEN 1:30.000 NORRIS 1:30.017 GROSJEAN 1:30.068 KVYAT 1:30.093 SAINZ 1:30.192 GASLY 1:30.429 ALBON 1:30.458 PEREZ 1:30.716 RICCIARDO 1:30.848 RAIKKONEN 1:31.088 STROLL 1:31.129 GROSJEAN 1:31.144 RUSSELL 1:31.904 KUBICA 1:32.932