Dopo la prima tappa in Australia, il campionato approda sul circuito di Sakhir. Un anno fa vinse Vettel con la Ferrari. Ecco tutte le informazioni per seguire il Gran Premio del Bahrein.

di Matteo Bellan - 29/03/2019 07:00

Il campionato di Formula 1 2019 è pronto a ripartire. In questo weekend va in scena il Gran Premio del Bahrein sul circuito di Sakhir, secondo appuntamento della stagione. Tanta curiosità di vedere se i valori in pista saranno quelli visti nel GP inaugurale in Australia oppure se qualcosa sarà cambiato.

A Melbourne abbiamo visto una Mercedes dominante e che si è confermata la prima forza del Mondiale, con Valteri Bottas vincitore della corsa e il compagno Lewis Hamilton secondo. Però il tracciato di Albert Park è particolare e non è detto che nel fine settimana in arrivo vedremo lo stesso scenario. Certamente la Ferrari vorrà riscattarsi dopo la deludente prova australiana che l'ha vista essere scavalcata anche dalla Red Bull di Max Verstappen.

Sarà curioso vedere anche la gara degli altri team, quelli lontani dai primi tre e che si contendono le posizioni rimanenti. Haas, Renault, Alfa Romeo e Toro Rosso lottano per il ruolo di quarta forza del campionato di Formula 1. Racing Point e McLaren inseguono. Disastrosa la situazione della Williams.

Il podio del 2018 con Vettel, Bottas e Hamilton

Formula 1, GP Bahrein 2019: informazioni su circuito e statistiche

Il Bahrein International Circuit di Sakhir misura 5.412 m ed è costituito da 16 curve. Si tratta di un progetto disegnato dal noto architetto tedesco Hermann Tilke. I giri che vanno completati in gara sono 57, per un totale di 308.238 km. Sul rettilineo principale, grazie all’utilizzo del DRS, le monoposto toccheranno velocità intorno ai 330 km/h.

In carico aerodinamico utilizzato è medio-alto su questa pista, caratterizzata da dei rettilinei sui quali è importante avere un buon motore e da alcune staccate che mettono a dura prova l'impianto frenante. È importante avere un'ottima trazione e le gomme, soprattutto posteriori sono parecchio sollecitate. Pirelli in Bahrein porta le mescole C1 (Hard), C2 (Medium) e C3 (Soft). Bisogna tenere conto del fatto che il circuito è in mezzo al deserto, dunque è facile trovare sabbia in pista. Inoltre, la gara si svolge in notturna e il calo di temperatura è un fattore importante da considerare.

La Formula 1 corre sul tracciato di Sakhir dal 2004, la prima edizione del GP fu vinta da Michael Schumacher con la Ferrari. Solamente nel 2011 il gran premio non fu disputato a causa dei problemi politici e sociali che stava attraversando il Paese. La scuderia che vanta più successi è proprio quella di Maranello, a quota sei. Invece il pilota con maggiori vittorie in Bahrein è Sebastian Vettel, che ha vinto lì quattro volte: nel 2012 e 2013 con la Red Bull, nel 2017 e 2018 con la Ferrari. Proprio da lui ci si attende una risposta dopo la deludente prova di Melbourne. Però la Mercedes, che un anno fa mise Valtteri Bottas e Lewis Hamilton sul podio, non starà a guardare.

Tutti i piloti del campionato di Formula 1 2019

Diretta TV e streaming GP Bahrein 2019 di Formula 1

Il Gran Premio del Bahrein 2019 del campionato di Formula 1 sarà visibile in diretta TV su Sky Sport F1 HD. Tramite le app Sky Go e Now TV sarà possibile seguire Prove Libere, Qualifiche e Gara in streaming anche su pc, tablet e smartphone. Per i non abbonati, ci saranno le differite in chiaro sul canale TV8. Di seguito la programmazione con tutti gli orari.

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT F1 HD

Venerdì 29 marzo

Prove Libere 1 - 12:00-13:30

Prove Libere 2 - 16:00-17:30

Sabato 30 marzo

Prove Libere 3 - 13:00-14:00

Qualifiche - 16:00-17:00

Domenica 31 marzo

Gara - 17:10

PROGRAMMAZIONE TV8