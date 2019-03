EA Sports lancia una Sfida Creazione Rosa per ottenere la carta Paolo Maldini Momenti Icona Prime. Una SBC, questa, che si preannuncia alquanto costosa.

di Massimiliano Rincione - 29/03/2019 21:51 | aggiornato 30/03/2019 00:55

Tifosi del Milan, gioite! Se anche voi, un po' come tutti i giocatori di FIFA 19, sognavate una Icona Momenti Prime di Paolo Maldini abbiamo una buona notizia per voi: EA vi ha ascoltati! A partire da mercoledì 28 marzo, infatti, la software house statunitense ha reso disponibile una Sfida Creazione Rosa Icon Prime Moment dedicata proprio alla storica bandiera del Milan e della Nazionale, tra i migliori difensori italiani della storia del calcio nostrano.

Prima di spiegarvi come completare questa Sfida Creazione Rosa su FIFA 19, però, siamo costretti a darvi l'unica brutta notizia di tutto l'articolo: servirà non soltanto un milione di crediti, ma ben più disponibilità per portare a casa la carta Icon Prime Moment Paolo Maldini. Si parte con il classico Umili Origini, che richiederà una rosa con 11 giocatori bronzo con intesa minima 75. Premio un Pacchetto Giocatori Argento. Sì passa poi ad Astro Nascente, in cui è richiesto il medesimo sforzo ma con rosa composta da carte argento, e ciò darà al videogiocatore l'opportunità di portare a casa un Pacchetto Giocatori Oro. Già più complicata - e onerosa - la sfida Campione, che richiederà 11 giocatori oro, di cui 9 rari e 2 della Squadra della Settimana, per un'intesa minima di 70 che frutterà un Pacchetto Giocatori Zinco Rari.

Per Iconico, neanche stiamo lì a spiegarvi: comprate una carta Momenti Icona Prime per ottenere un Pacchetto Giocatori Rari Maxi. Servirà poi completare ben 7 sfide Rosa con Valutazione da 83 a 89, a cui bisognerà associare - oltre ad un valore d'intesa variabile - delle squadre con overall sopracitati con al proprio interno almeno due giocatori del TOTW. Un'operazione alquanto onerosa, certo, ma che vi ripagherà con un difensore davvero tra i più forti di tutto il gioco. I premi per le ultime 7 sfide saranno, nell'ordine: un Pacchetto Giocatori Zinco Rari, un Pacchetto Mega, un Pacchetto Giocatori Oro Prime, un Pacchetto Giocatori Oro Premium Maxi, un Pacchetto Giocatori Rari, un Mega Pacchetto Raro e un Pacchetto Giocatori Rari Maxi.

FIFA 19: Paolo Maldini, che in foto viene mostrato nelle vesti di dirigente del Milan, è una delle Icon Prime Moment più forti del gioco

FIFA 19: le statistiche della carta Icon Prime Moment Paolo Maldini

Un overall di 95 ed un 4 stelle piede debole ci presentano un Paolo Maldini dotato di statistiche veramente pazzesche in FIFA 19. La velocità, il fisico e la difesa, quotati rispettivamente 87, 85 e 98, ci regalano il prototipo del difensore perfetto: ottimo sia da abbinare ad una rosa Serie A che ad una ibrida, Maldini Icon Prime Moment offre anche dei modesti 60 di tiro e 70 di dribbling, tutto sommato buoni considerato il ruolo di difensore centrale. Discreto anche il 77 di passaggio, un po' meno le 2 stelle skills che, comunque sia, poco verranno utilizzate per un giocatore di quel ruolo.