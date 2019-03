Il tecnico e il presidente della Juventus si mostrano tranquilli, ma i tempi di recupero di CR7 sono un rischio in vista dei quarti di Champions League.

di Antonio Gargano - 29/03/2019 16:19 | aggiornato 29/03/2019 16:23

La sosta per le qualificazioni ad Euro 2020 non ha portato buone notizie in casa Juventus. L'infortunio di Cristiano Ronaldo durante Portogallo-Serbia ha rimescolato le carte in casa bianconera, anche e soprattutto in vista dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. I tempi di recupero del portoghese monopolizzano anche la vigilia del match di campionato contro l'Empoli.

La dinamica dell'infortunio muscolare di Cristiano Ronaldopic.twitter.com/ZMRrQLleSW — Juventus Fans (@juventusfans) March 25, 2019

Sia Massimiliano Allegri sia Andrea Agnelli hanno toccato la questione CR7 tra gli argomenti di maggiore rilievo durante la settimana e prima della partita. Nonostante ci sia il rischio di non vederlo in campo alla Johann Cruijff Arena, il tecnico e il presidente non fanno drammi sulle condizioni del calciatore, che nei giorni scorsi ha dichiarato di conoscere il suo fisico e non ha mostrato particolare ansia sulle sue condizioni.

L'unica certezza, fino a questo momento, sarà il forfait di Cristiano Ronaldo nella sfida con l'Empoli, in programma sabato pomeriggio alle 18:00. Allegri ha svelato in conferenza stampa le sue scelte per il reparto offensivo, dando piena fiducia ad un pacchetto che può far bene anche senza il portoghese a disposizione:

Giocheranno Dybala, Mandzukic e Bernardeschi. Senza Cristiano, sarà Paulo il primo rigorista designato. Ovviamente avremo altre soluzioni anche sui calci piazzati, possiamo contare su diverse opzioni di assoluto livello. Sono fiducioso.

Il recupero di CR7 non allarma Allegri, che preferisce averlo al 100% piuttosto che a mezzo servizio con qualche giorno di anticipo. È lo stesso allenatore della Juventus a spiegare il percorso che farà il calciatore durante la fase di recupero:

È stato a Barcellona perché aveva un giorno di riposo, ma ha già ricominciato a muoversi e sta lavorando per recuperare la migliore condizione. Ci vuole prudenza, questo discorso vale per tutti gli infortuni e Cristiano Ronaldo non fa differenza. Rientrerà quando starà bene e non ci saranno pericoli di ricadute, vogliamo essere sicuri di averlo al meglio piuttosto che averlo immediatamente. Lunedì effettuerà degli esami di controllo.

🎙 #Allegri: "@Cristiano a Barcellona? Aveva il giorno libero... Comunque sta bene, ha ricominciato a muoversi. Ci vuole prudenza, perché siamo in una fase delicata. Meglio saltare una partita, rientrerà quando sarà al meglio e non ci sarà pericolo di ricadute "#JuveEmpoli — JuventusFC (@juventusfc) March 29, 2019

L'attenzione, poi, si sposta su Moise Kean, tra i giocatori maggiormente sotto i riflettori durante la sosta per le Nazionali. Allegri spegne facili entusiasmi:

Bisogna andare per gradi, senza farsi prendere dall'entusiasmo di un momento positivo. Sta lavorando bene e sta ottenendo i primi risultati, ma va tutelato da paragoni e prospettive errate. Ha segnato contro il Liechtenstein ma non vuol dire che sia già il nuovo Messi o il nuovo Ronaldo. Queste esaltazioni dall'oggi al domani mi infastidiscono.

Infine, il tecnico fa il check generale sugli uomini a disposizione, sia per quanto riguarda l'Empoli sia in previsione della sfida con l'Ajax:

Lunedì sarà un giorno importante sia per Cristiano Ronaldo sia per Douglas Costa, che farà altri controlli e sapremo in che condizioni arriverà ai quarti con l'Ajax. De Sciglio è a disposizione, Cuadrado ha bisogno di un'altra settimana. Nei prossimi giorni valuteremo anche i progressi di Khedira. Contro l'Empoli riposerà Bonucci.

La posizione di Agnelli

Dopo gli aggiornamenti forniti direttamente da Allegri, arrivano anche quelli di Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus comprende l'apprensione per le condizioni di Cristiano Ronaldo, ma cerca di spiegare anche la necessità di averlo nelle migliori condizioni, anche con qualche giorno di riposo in più:

Contro l'Atletico Madrid abbiamo visto quanto il campione faccia la differenza ed è normale chiedersi se sarà in grado di tornare in campo a giorni. Fortunatamente possiamo contare su una rosa di valore, a prescindere dalla sua presenza con l'Ajax. Il nostro obiettivo è quello di tutelarlo per tutta la stagione, non solo per una partita. Serve cautela, lo sa bene anche lui.

#Juve, #Agnelli: “Cristiano Ronaldo sta bene. Se torna con l’Ajax? Lui è il migliore al mondo e averlo in campo è qualcosa in più, un infortunio muscolare seppur lieve è da curare attentamente e vanno tutelati i due mesi e mezzo restanti e non una sola partita“ #CR7 pic.twitter.com/jhWac11S02 — Michael Cuomo (@MichaelCuomo7) March 29, 2019

Il numero uno bianconero esprime la sua opinione anche sul futuro congiunto di Inter e Milan in ottica stadio, dopo i numerosi metri di paragone con l'Allianz Stadium:

Bisogna fare delle valutazioni molto ponderate, è necessario analizzare le esigenze legate ad un impianto moderno. La mia preferenza, condivisibile o meno, è quella di uno stadio all'avanguardia ma senza una condivisione. Deve essere un fattore per la mia società, non per altri. Abbiamo ricevuto delle critiche per aver costruito uno stadio da 41mila posti, ma i risultati parlano a nostro favore.