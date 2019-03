Effetto Conte: oggi discute con Chelsea, si apre il suo mercato

Fissata per oggi la discussione sul contenzioso tra l'allenatore e il club londinese: i top club di Serie A ed europei osservano molto interessati la vicenda.

di Marco Ercole - 29/03/2019 10:15 | aggiornato 29/03/2019 10:19

Il 29 marzo è una data molto importante per Antonio Conte. E di riflesso per l'intero calciomercato europeo. Il motivo è semplice e lo riporta nell'edizione odierna il quotidiano La Repubblica: in questo giorno si discuterà sul contenzioso aperto con il Chelsea. Al momento restano in bilico 9 milioni di sterline (circa 11 milioni di euro), quelli che l'ex manager dei Blues rivendica come buonuscita dopo il licenziamento dello scorso luglio, quando vennero di fatto aperte le porte all'ingresso di Maurizio Sarri in Premier League.

Diversa l'opinione di Roman Abramovich, che quei soldi non vorrebbe riconoscerli all'ex tecnico, accusato di aver svalutato il cartellino di Diego Costa (venduto comunque a 60 milioni di euro) per via del braccio di ferro portato avanti con l'attaccante attualmente in forza all'Atletico Madrid.

Da quel momento Antonio Conte si è messo in stand-by, senza prendere in considerazione le lusinghe di calciomercato arrivate da mezza Europa. Non ha accettato alcun tipo di tentativo di conciliazione, la disputa è finita all'Arbitrato degli allenatori di Premier League e oggi, dopo quasi nove mesi (praticamente un parto) arriverà la decisione del Tribunale di Londra.

In un modo o nell'altro, dopo questa sentenza il tecnico leccese sarà pronto per tornare in panchina. E avrà solo l'imbarazzo della scelta. Non c'è una big di Serie A che non abbia pensato a lui negli ultimi mesi: dalla Juventus di Paratici, che considera l'eventuale ritorno di Conte come situazione migliore in caso di addio di Allegri, all'Inter di Marotta, con il quale l'allenatore ha condiviso anni importanti in bianconero, passando per il Milan di Leonardo, da sempre suo grande estimatore, e la nuova Roma, pronta alla rifondazione sul calciomercato e alla guida tecnica.

E poi ci sono anche le big europee che ci stanno facendo un pensierino, come ad esempio il Bayern Monaco o il Manchester United. Insomma, la sensazione è che Conte non ci metterà molto a trovare una nuova sistemazione dopo questo anno sabbatico.

Le condizioni per arrivare al tecnico, però, sono di un certo livello: divieto assoluto al trasferimento in una nuova squadra a campionato in corso, presentazione di un progetto (e un organico) tale da poter competere per la vittoria della Champions League nel giro di due anni e, dulcis in fundo, uno stipendio da "doppia cifra". Chi vuole Conte, dovrà tenere in considerazione tutto questo.