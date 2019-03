Già esauriti i biglietti per la gara di andata alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, si è aperta il 28 marzo la vendita di quelli per il ritorno all'Allianz Stadium.

di Marco Ercole - 29/03/2019 10:40 | aggiornato 29/03/2019 11:45

Dalle 10 alle 10.40. Non è durata nemmeno un tempo regolamentare la vendita dei biglietti per Ajax-Juventus, andata dei quarti di finale di Champions League. La disponibilità di posti a sedere nella Johan Cruijff Arena è andata immediatamente esaurita, i 54mila posti sono stati prosciugati in quaranta minuti, la squadra di Massimiliano Allegri si prepari pure a trovare un clima incandescente nella trasferta olandese.

D'altronde la squadra di Erik ten Hag sta lottando per riprendersi il primo posto in Eredivisie (proprio domenica pomeriggio ci sarà il delicato match in casa del Psv Eindhoven capolista e distante due punti) e la qualificazione in Champions League ottenuta eliminando il Real Madrid ha generato ancora più entusiasmo tra i Lancieri.

Sabato pomeriggio l'allenatore ha disposto l'apertura dei cancelli nel corso dell'allenamento di rifinitura per il match d'alta quota del campionato olandese: in caso di risultato positivo, l'Ajax arriverebbe all'incontro con la Juventus ancora più carica.

L'Ajax ha sconfitto il Real Madrid negli ottavi di Champions League

Champions League: i biglietti di Juventus-Ajax

Previsto il tutto esaurito anche nella sfida all'Allianz Stadium. Per quanto riguarda la partita Juventus-Ajax, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, la vendita dei biglietti è iniziata ufficialmente il 22 marzo, con la "Prelazione abbonati posti Uefa" durata fino alle 23.59 del 24.

Poi si è passati all'apertura della vendita di giovedì 28 marzo alle 10, anche se in quel giorno (fino alle 23.59) è stata riservata esclusivamente agli Juventus Member.

Venerdì 29 alle 10 è cominciata poi la terza fase, quella che si prolungherà fino a domenica 31 marzo alle 23.59: in questo periodo di tempo i tagliandi potranno essere comprati da J1987 e Black&White Members. Nel caso in cui dovessero restare ancora disponibili biglietti dopo questa fase, si passerà alla quarta, quella della vendita libera: si aprirà eventualmente lunedì 1° aprile (sempre a partire dalle 10) e il costo dei biglietti di Juventus-Ajax oscillerà tra i 75 e i 250 euro. Ecco tutti i prezzi interi: