De Laurentiis e Ancelotti non vogliono assolutamente perdere il centrale difensivo senegalese: in arrivo una clausola rescissoria in grado di scoraggiare chiunque.

di Alberto Casella - 29/03/2019 11:01 | aggiornato 29/03/2019 11:06

Il rendimento in campionato non è stato quello delle scorse stagioni: il Napoli da tempo ha abbandonato la scia della Juventus, ormai avviata alla conquista dell'ottavo scudetto consecutivo, ma il club non fa drammi e si prepara al prossimo mercato.

La linea di De Laurentiis è chiara e parte da una certezza, "Ancelotti a vita": lo ha detto più volte il presidente e il tecnico emiliano sarà la prima conferma sicura. Subito dietro, ma sarebbe meglio dire al suo fianco, Kalidou Koulibaly, il centrale della difesa che Carletto, e non solo lui, giudica indispensabile.

Più staccato, ed è la prima volta, Lorenzo Insigne che nel corso della stagione ha mostrato qualche segnale di insofferenza e che, se arrivasse l'offerta giusta, potrebbe anche partire. Sarebbe un'operazione clamorosa, con la quale, però, il Napoli potrebbe trovare fondi per le successive mosse di calciomercato - De Laurentiis, si sa, non fa debiti - e per blindare Koulibaly, offrendogli, nell'eventualità, anche la fascia di capitano.

Calciomercato Napoli: Koulibaly è una roccia. De Laurentiis lo blinda

Calciomercato Napoli, Koulibaly: clausola monstre anti-Real Madrid

Sì, perché il centrale senegalese, che pure ha rinnovato l'estate scorsa, portando la scadenza del suo contratto al giugno 2023, continua ad avere molti estimatori, soprattutto all'estero. Nei mesi scorsi si era parlato di Bayern Monaco, PSG e Manchester United e in questi giorni, come svela As, si è aggiunto anche il Real Madrid. Preoccupato dalle tentazioni di fuga di Varane, infatti, Zidane avrebbe indicato al club Koulibaly come l'eventuale ideale sostituto del connazionale.

Il quasi 28enne centrale, arrivato nel 2014 al Napoli dal Genk per meno di 8 milioni, è diventato un pilastro della squadra, ha superato il traguardo delle 200 partite con la maglia azzurra ed è un beniamino dei tifosi. In linea teorica il suo valore si aggira fra i 70 e gli 80 milioni di euro, ma per De Laurentiis non ha prezzo, nel senso che semplicemente non vuole venderlo. Per questo gli ha confezionato un accordo da 7 milioni di euro all'anno e soprattutto ha deciso di blindarlo con una clausola rescissoria record da 150 milioni, che entrerà in vigore il 1° luglio, nella prossima sessione di calciomercato.

Koulibaly: clausola da 150 milioni

La clausola "scoraggiatoria" è valida solo per l'estero, secondo il Corriere dello Sport, perché in Italia ADL è sicuro che a stoppare le pretendenti basti il suo fermo diniego. La Juventus, dunque, è avvisata, nel caso non fossero risultate sufficenti le parole di Ancelotti ieri a Repubblica: