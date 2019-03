De Laurentiis e Giuntoli al lavoro per rifare il look alla mediana partenopea: accordo vicino con Veretout, Ancelotti prova a convincere Barella.

di Andrea Bracco - 29/03/2019 11:43 | aggiornato 29/03/2019 11:48

Il prossimo mercato del Napoli passerà inevitabilmente da una mezza rivoluzione a centrocampo. È questo quello che trapela dalle ultime indiscrezioni riportate dai vari media vicini alla società: il club azzurro, dopo una stagione nella quale può ancora giocarsi un trofeo importante come l'Europa League, ha deciso di investire pesantemente nella mediana per regalare a Carlo Ancelotti ulteriori giocatori in grado di aumentare la qualità delle rotazioni nel cuore della manovra.

Per questo già qualche mese fa si è provato a perfezionare l'ingaggio di Pablo Fornals, centrocampista spagnolo attualmente in forza al Villarreal per il quale il Napoli sarebbe stato disposto a pagare i 30 milioni di euro di clausola rescissoria. In realtà, dopo le prime sensazioni positive, la trattativa ha subito una fase di stallo preoccupante: dietro a questa situazione pare esserci la regia occulta di un paio di club inglesi, disposti probabilmente a garantire un ingaggio maggiore al calciatore.

Poco male, perché anche la Serie A propone diverse soluzioni interessanti. Tra i tanti interpreti del ruolo che si stanno mettendo particolarmente in mostra c'è, per esempio, Jordan Veretout: il francese attualmente in forza alla Fiorentina si è rivelato uno dei centrocampisti migliori della passata stagione, la sua prima italiana, e anche quest'anno - nonostante non se la stia passando benissimo - ha messo insieme diverse prestazioni di spessore. Il Napoli lo segue da tempo e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le due parti avrebbero già fatto sensibili passi avanti per venirsi incontro.

Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari e della Nazionale: di recente segnato il suo primo gol con la maglia Azzurra

Secondo il quotidiano milanese, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli avrebbe già incontrato Mario Giuffredi, il procuratore di Veretout, durante questa sosta per le nazionali. La chiacchierata sarebbe stata molto proficua, talmente produttiva che la trattativa di mercato potrebbe decollare da un momento all'altro. De Laurentiis avrebbe offerto al classe 1993 di Ancenis un contratto quinquennale con ingaggio raddoppiato rispetto a quello percepito oggi alla Fiorentina, pari a circa 900mila euro netti a stagione.

Veretout sarebbe ben felice di abbracciare il progetto sportivo azzurro, soprattutto perché il suo nome sarebbe stato suggerito in prima persona da Carlo Ancelotti, innamoratosi del francese per il suo grande dinamismo e la capacità di giostrare in più zone del campo. Il tecnico napoletano lo vede come un upgrade per la mediana, ma soprattutto come un elemento in grado di coprirgli più ruoli, che è un po' quello che ci si aspettava da Pablo Fornals. Il giocatore ha già comunicato alla Fiorentina di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, così i viola potrebbero cederlo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

Poi c'è sempre quell'immensa suggestione chiamata Nicolò Barella. Qui la situazione è un pochino più complicata, perché se è vero che il centrocampista sardo lascerà il Cagliari nella prossima finestra di calciomercato, va altrettanto sottolineato che al momento il Napoli parte molto dietro nelle gerarchie. L'Inter infatti sta portando avanti un discorso per Barella che dura da mesi, addirittura da prima di gennaio. Inoltre, non è da sottovalutare il fatto che lo stesso classe 1997 avrebbe individuato Milano come meta preferita per proseguire la propria carriera.

Dunque, che fare? De Laurentiis non può che tentare la carta della disperazione, chiedendo al suo top player di scendere in campo in prima persona. Nei prossimi giorni Ancelotti proverà nuovamente a convincere Barella a valutare la proposta del Napoli, spiegandogli la sua centralità nel progetto sportivo futuro della squadra e garantendogli la quasi titolarità assoluta. Poi, in ogni caso, bisognerà parlare con il Cagliari, che per meno di 60 milioni non ha intenzione di sedersi a trattare. L'Inter proverà a inserire qualche contropartita tecnica, una strategia che anche Giuntoli potrebbe sfruttare magari mettendo sul piatto quel Marko Rog rientrante da Siviglia. La partita per Barella è tutt'altro che chiusa.