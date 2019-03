Torna a parlare l'ex direttore sportivo dei rossoneri.

Cristiano Ronaldo avrebbe potuto indossare la maglia del Milan. Un retroscena di mercato ormai noto che è tornato a raccontare l'ex direttore sportivo dei rossoneri, Massimiliano Mirabelli. In una lunga intervista concessa a Libero, il dirigente ha dichiarato:

Una volta arrivato al Milan ho preso Conti, Rodriguez, Musacchio, Biglia, Kessié e Calhanoglu. Non male, certo, ma mancava ancora l'attaccante. La mia intenzione era prendere Aubameyang, ma non ci sono riuscito e così ho accontentato Montella prendendo Kalinic. Cristiano Ronaldo? Posso dire che con l'attuale proprietà giocherebbe nel Milan. Io ho parlato con Jorge Mendes, il giocatore era convinto e ci disse: "Ok, non siete in Champions League. Ma io non ho mai fatto l’Europa League e vincerò anche quella". Peccato che i cinesi non tirarono fuori i soldi perché pensavano che non avremmo mai trattato un giocatore simile

Sull'esonero di Montella e la decisione di puntare su Gattuso:

Ricordo che eravamo negli spogliatoi dopo la partita con l'Olympiacos insieme a Fassone e Han Li, quando io dissi che era arrivato il momento di cambiare. Han Li mi disse: "Ok, ma chi prendiamo? Non pensare al budget". Io proposi subito Gattuso, Han Li quasi svenne. Rino è un innovatore, non è solo grinta. Io lo metto tra Guardiola e Sarri, per questo decisi di promuoverlo in prima squadra.

Su Bonucci e Antonio Donnarumma:

Assegnare la fascia di capitano a Bonucci fu un errore, mi sono già preso le responsabilità. C'era una situazione complicata, si crearono problemi nello spogliatoio e il tutto fu gestito male. Altro errore fu unire i fratelli Donnarumma, me ne pento ancora oggi. Antonio giocava in Grecia e prendeva due soldi, io lo feci arrivare a guadagnare un milione netto a stagione al Milan. Il padre riuscò anche ad avere il coraggio di non salutarmi perché giocava poco

Poi ricorda quando ricopriva il ruolo di capo degli osservatori all’Inter:

In Brasile seguivo Gabriel Jesus che giocava nel Palmeiras. Lo avevo preso per 20 milioni, ma al fotofinish intervenne un agente legato all’Inter, ci fece perdere tempo e così si inserì il Manchester City che lo prese. Successivamente l'Inte rmi chiese un parere su Gabigol e glielo sconsigliai, loro però non mi diedero retta. Così come quando presero M’Vila preferendolo a Casemiro, che avevo preso per 5 milioni. Mi hanno ascoltato invece quando hanno preso Murillo, Brozovic e Perisic

