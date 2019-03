Antoine Griezmann lascerà l'Atletico Madrid durante la prossima estate per vestire la maglia del Barcellona. Lo assicura Jerome Rothen, ex giocatore di Monaco e PSG che oggi veste i panni del commentatore. Ai microfoni di RMC Sport, il classe 1978 ha dichiarato:

Finalista in Champions League col Monaco nel 2004, Rothen ha poi aggiunto:

Il Barcellona ha già un accordo con lui. Ora ovviamente non possono annunciarlo, ma nel mese di luglio arriveranno importanti novità. I colloqui sono già iniziati, i mesi di febbraio e marzo sono quelli in cui si gettano le basi per le trattative estive. Griezmann è rimasto all'Atletico perché lo desiderava, ma credo che ora si sia stufato per i recenti risultati e per il gioco troppo difensivista di Simeone