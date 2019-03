Cagliari: ok al nuovo stadio da 30mila posti

La capienza del nuovo impianto, che sorgerà al posto del Sant'Elia, è stata ampliata rispetto ai 21mila previsti inizialmente. Giulini: "Passo importante per il nostro sogno".

di Alberto Casella - 29/03/2019 11:55 | aggiornato 29/03/2019 11:59

Dopo decenni di quasi immobilismo, qualcosa sembra muoversi sul fronte degli stadi italiani: l'ultimo in ordine di tempo per il quale emerge qualche segnale di novità è quello del Cagliari. I club del nostro paese stanno pagando un ritardo enorme nei confronti di quelli inglesi, tedeschi e spagnoli, ma per fortuna ci sono segnali di inversione di tendenza.

Le società stanno lentamente cominciando a capire che vivere di rendita sulle nuove costruzioni o sui restauri compiuti in occasione dei Mondiali di Italia 90 non è più possibile: 30 anni sono troppi e poi, nel frattempo, è pure cambiata l'idea stessa di stadio.

Fra i primi a capirlo, club come la Juventus - che proprio in uno dei momenti più difficili della sua storia ha individuato nell'investimento sulla nuova struttura di proprietà uno dei principali volani per la risalita - e il Frosinone, il cui nuovissimo Benito Stirpe è un piccolo gioiello oltre che un atto di grande coraggio, ma anche Atalanta, Sassuolo e Udinese, attraverso importanti lavori di ammodernamento delle rispettive strutture.

Cagliari: via libera al nuovo stadio

Nei giorni scorsi aveva suscitato grande discussione la comunione d'intenti raggiunta fra Inter e Milan sulla costruzione di un nuovo stadio proprio accanto a San Siro che verrebbe, in tal caso, demolito. Una soluzione che ha scatenato commenti negativi, sarcasmo e persino rabbia, rigorosamente bipartisan, anche da parte di tifosi illustri. E, mentre a Roma il nuovo impianto voluto da Pallotta stenta a decollare per problemi connessi alla giunta comunale, in Sardegna è stato invece il sindaco uscente a dare il definitivo via libera al nuovo stadio del Cagliari.

Un altro passo importante verso il nostro sogno, quello di Cagliari e di tutti i sardi. Con ancora più impegno continuiamo a lavorare per presentare il progetto definitivo de #lanostraCasa. pic.twitter.com/3aLEGQ7l8L — Tommaso Giulini (@tommasogiulini) March 28, 2019

Primo cittadino dal 2011, un paio di settimane fa Massimo Zedda aveva rassegnato le dimissioni scegliendo la carica di consigliere regionale, ma non ha voluto che il suo addio rallentasse l'iter già avviato. Il via libera di ieri sera, infatti, consente al progetto di non dover attendere la nuova amministrazione comunale e al Cagliari di presentarne la stesura definitiva per avviare la gara per la realizzazione. I punti fermi, intanto, riguardano la location, che sarà al posto del Sant'Elia, e la capienza che il consiglio comunale ha accettato di ampliare a 25mila spettatori, con la possibilita' di estenderla fino a 30mila. Per la gioia del presidente del club sardo Tommaso Giulini che su Twitter ha commentato: