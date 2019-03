Barcellona-Espanyol: probabili formazioni, quote, dove vederla in TV

Il derby di Barcellona si gioca sabato pomeriggio.

di Redazione Fox Sports - 29/03/2019 10:39 | aggiornato 29/03/2019 10:43

Barcellona-Espanyol è il derby catalano valido per la 29ª giornata della Liga. La gara è in programma sabato 30 marzo alle 16.15 al Camp Nou di Barcellona.

All'andata l'Espanyol è dovuto soccombere allo strapotere dei blaugrana, che hanno espugnato il Cornellà-El Prat col punteggio di 4-0: in rete Messi con la prima doppietta su punizione, Dembelé e Suarez.

Barcellona-Espanyol vede i padroni di casa primi con 66 punti in classifica ed un vantaggio di 10 punti sull'Atletico Madrid, mentre l'Espanyol si trova in 13ª posizione con 34 punti.

Statistiche, info e curiosità su Barcellona-Espanyol

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha perso solo uno degli ultimi otto match casalinghi di campionato contro l’Espanyol (5V, 2N), vincendo gli ultimi quattro.

L’allenatore dell’Espanyol Rubi ha perso gli ultimi tre match di campionato contro il Barcellona, tutti alla guida di club differenti (0-2 con il Levante, 1-6 con lo Sporting e 0-4 nel girone d’andata, sulla sua attuale panchina).

L’attaccante del Barcellona Luis Suarez ha partecipato attivamente a 12 gol nelle nove presenze contro l’Espanyol in Liga (otto reti e quattro assist).

L’Espanyol è una delle quattro squadre a cui Lionel Messi ha segnato tre triplette nella Liga, con Osasuna, Valencia e Deportivo.

L’attaccante dell’Espanyol Borja Iglesias non ha trovato il gol nelle sue ultime sei trasferte di campionato giocate, dopo aver segnato in ognuna delle precedenti quattro gare lontano da casa (cinque reti).

Lionel Messi ha partecipato attivamente al 56% dei gol del Barcellona in questo campionato (41/73): è la più alta percentuale di qualsiasi giocatore per la propria squadra.

Il Barcellona è la squadra che ha raccolto più punti in questo campionato dopo aver concesso il primo gol del match (16), mentre l’Espanyol è la formazione che ne ha persi di più dopo essere andata in vantaggio (17, come l’Athletic).

L’Espanyol ha pareggiato le ultime tre trasferte di campionato – l’ultima volta che pareggiò più gare consecutive lontano da casa risale al novembre 2006 (quattro).

Il Barcellona ha perso sol uno dei suoi ultimi 50 match casalinghi in Liga (40V, 9N): il 4-3 a favore del Betis nel novembre 2018, segnando una media di 3.04 gol a partita.

L’Espanyol non vince contro il Barcellona da 19 turni in campionato (4N, 15P) e non ha trovato il gol in 14 di queste gare; è la striscia peggiore nel derby di Catalogna nella competizione.

Barcellona-Espanyol: dove vederla in TV e streaming

La gara tra Barcellona ed Espanyol sarà trasmessa in diretta TV da DAZN a partire dalle 16.15. Per vedere Barcellona-Espanyol su DAZN basta scaricare l'app sulla propria smart TV, tablet o smartphone ed accedere con le proprie credenziali. In alternativa, se non siete in possesso di una smart TV, potete utilizzare un dispositivo di screen mirroring e trasmettere lo schermo di un altro device sulla vostra TV.

Le quote 1X2 ed il pronostico di Barcellona-Espanyol

Per Barcellona-Espanyol i bookmakers si schierano a favore della squadra di casa. L'1 dei blaugrana raggiunge la quota massima di 1.20 su Betclic, mentre la vittoria dell'Espanyol è addirittura quotata a 16.50 su Sisal Matchpoint. Di seguito ecco le quote di Barcellona-Espanyol:

