Informazioni generali, data, luogo e biglietti dell'appuntamento più atteso da tutti i fan della World Wrestling Entertainment: molto più di un semplice show.

di Marco Ercole - 28/03/2019 09:45 | aggiornato 28/03/2019 12:50

Chi pensa che WrestleMania 35 sia "semplicemente" lo show di una notte, non ha ben presente l'entità e la rilevanza dell'appuntamento dell'anno del mondo WWE. The Grandest Stage of Them All è molto di più, qualcosa capace di coinvolgere l'intera città che lo ospita e non solo per il giorno della manifestazione.

WrestleMania è una lunga celebrazione che si prolunga per una settimana, comprendendo eventi come il WrestleMania Axxess, il WWE’s interactive fan festival e altri 4 spettacolari live events come la WWE Hall of Fame Induction Ceremony 2019, NXT TakeOver, Monday Night Raw and SmackDown Live.

Come ogni anno, inoltre, la WWE ospiterà e organizzerà anche una lunga serie di attività che coinvolgeranno la comunità locale nel corso della settimana di WrestleMania 35, tra cui le iniziative Be a STAR (prevenzione al bullismo), le visite dei wrestler negli ospedali e gli eventi di beneficenza della fondazione Make-A-Wish.

WWE L'area metropolitana di New York ospiterà WrestleMania 35

WWE, WrestleMania 35: tutto quello che c'è da sapere

Ecco perché non è possibile considerare WrestleMania come un "semplice" singolo evento. Quello che ruota attorno alla lunga notte all'insegna del grande wrestling è molto più complesso e articolato, tanto da generare un impressionante flusso di turismo, introiti, pubblicità e così via.

Situazioni che ogni anno spingono le città americane a fare una vera e propria asta per aggiudicarsi la possibilità di diventare la sede di quello che è considerato il Super Bowl dello Sport Entertainment.

Per questa 35esima edizione è lo stato del New Jersey che si è conquistato l'opportunità di ospitare lo show più importante della WWE. È la quarta volta nella sua storia (dopo le edizioni IV, V e 29), mentre sarà la sesta occasione in cui l'evento si terrà nell'area metropolitana di New York City.

Data e orario di WM35

WrestleMania 35 si terrà il 7 aprile 2019 (in Italia sarà trasmesso su SkySport in PPV e raccontato in diretta scritta qui su FOXSports.it nella notte tra domenica 7 e lunedì 8). Lo show (comprensivo di Kickoff, che potrete trovare in diretta video anche qui su FOXSports.it) inizierà ufficialmente alle 17.30 della costa est statunitense (le 22.30 italiane) secondo quanto riportato attualmente dal sito ufficiale della WWE, ma non è escluso che possa essere anticipato di mezzora.

Il pay-per-view vero e proprio è invece in programma alle ore 19 locali (mezzanotte italiana) e si prolungherà fino a un orario non prestabilito e che potrà andare avanti molto più a lungo del solito.

Come riportato nei giorni scorsi da Forbes, c'è la concreta possibilità che si vada incontro al PPV più lungo di sempre: dopo aver visto che la programmazione principale di WrestleMania 32 ha funzionato arrivando a 286 minuti , WM33 si è spinta fino a 305 minuti e WM34 a 314. L'ipotesi più verosimile è che questa tendenza aumenti, anche perché la 35esima edizione potrebbe proporre ben 17 match, come mai accaduto nella storia del più grande evento della WWE.

Il MetLife Stadium

Il teatro dell'evento sarà il MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Si tratta dello stadio (capienza 82566 posti) che ospita abitualmente le partite casalinghe delle due squadre NFL di New York, cioè i Giants e i Jets. Una cosa molto particolare, perché è l'unico impianto condiviso tra due club professionistici di Football in tutta America.

Il MetLife Stadium, tra l'altro, ha ospitato il Super Bowl nel 2014 ed è già stato selezionato come teatro della finale dei secondi Mondiali di calcio statunitensi della storia, quelli che si disputeranno nel 2026.

La maggior parte delle attività correlate della WWE si svolgeranno tuttavia a New York e il resto degli eventi nel Barclays Center di Brooklyn, casa abituale della squadra NBA dei Brooklyn Nets: il 5 aprile toccherà a NXT TakeOver, il 6 la WWE Hall of Fame 2019, l'8 Monday Night Raw e il 9 SmackDown Live.

Il MetLife Stadium è stato anche la casa del Super Bowl nel 2014

Quanto costano i biglietti

Per quanto riguarda i biglietti di WrestleMania 35, la vendita è stata aperta lo scorso 16 novembre e ha registrato un'immediata impennata che ha portato subito a ridurre i tagliandi disponibili (si prevede una presenza di almeno 80mila spettatori). I costi dei ticket "normali", disponibili tramite il sito ticketmaster.com e presso la biglietteria del MetLife Stadium, variano da un prezzo tra i 35 e i 1000 dollari.

Ma la cifra sale ancora per quello che riguarda i cosiddetti biglietti VIP, quelli che garantiscono un posto nelle prime 9 file, l'accesso a un ingresso VIP e una sedia pieghevole celebrativa dell'evento: per questo pacchetto, il costo oscilla tra i 2000 e i 2500 dollari.

Visto il consueto afflusso di turisti (interno ed esterno agli Stati Uniti) generato dallo Showcase of the Immortals, la WWE ha preparato come ogni anno dei pacchetti viaggio (già esauriti) per tutti coloro che, arrivati nell'area metropolitana di New York, vogliano prendere parte anche agli altri eventi di wrestling (o una parte di essi) della settimana di WrestleMania. Su wrestlemaniatravel.com si possono infatti trovare le varie opzioni, che comprendono accessi a Wrestlemania 35, WrestleMania Axxess, la Hall of Fame 2019, NXT TakeOver, Monday Night Raw e SmackDown. In questo caso erano a disposizione 6 diverse opzioni: Bronze (1175 $), Silver (1380 $), Gold (1665 $), Platinum (2065 $), Vip (3775 $) e City Lights (6940 $).