Roger Federer supera l’ostacolo Medvedev nei quarti. Auger Aliassime diventa il più giovane semifinalista di sempre a Miami. Sfida Halep-Pliskova in semifinale nel WTA Premier Mandatory.

di Diego Sampaolo - 28/03/2019 01:17 | aggiornato 28/03/2019 19:21

Roger Federer ha vinto il suo quarto di finale del Miami Open battendo agevolmente il giovane russo Danil Medvedev 6-4 6-2 in appena 1 ora di gioco nella partita degli ottavi di finale rimandata di un giorno a causa della pioggia nella giornata precedente.

Federer e Medvedev hanno servito bene nei primi otto game senza concedere palle break. Lo svizzero ha strappato la battuta per la prima volta nel match nel nono game portandosi in vantaggio sui 5-4. Nel decimo game Federer ha servito per il primo set dopo aver recuperato uno svantaggio di 0-40.

Federer ha preso un break di vantaggio nel primo game del secondo set. Medvedev ha tenuto il servizio nel terzo game interrompendo una striscia di cinque game persi consecutivamente. Federer ha realizzato il terzo break della partita grazie ad un doppio fallo di Medvedev nel settimo game. Il tre volte vincitore di Miami ha servito per il match nell’ottavo game e ha concluso il match dopo aver recuperato uno svantaggio di 0-30.

Tennis, Miami: ora Federer è atteso da Anderson nei quarti

Federer affronterà Kevin Anderson nella rivincita dei quarti di finale dell’ultimo torneo di Wimbledon. Federer guida 5-1 negli scontri diretti ma il sudafricano ha vinto la partita sull’erba di Wimbledon in cinque set in uno dei migliori match del 2018.

Roger Federer:

Penso che sarà una partita difficile. Kevin ha un ottimo servizio. Mi sento bene e sono contento della mia partita contro Medvedev. Questa vittoria mi dà fiducia per il match dei quarti di finale

Prima semifinale in un torneo Masters 1000 per Auger Aliassime

Continua a stupire il diciottenne canadese Felix Auger Aliassime, che ha superato il quarto di finale con il croato Borna Coric (numero 13 del mondo) per 7-6 (7-3) 6-3 diventando il primo giocatore nato negli anni 2000 a qualificarsi per le semifinali in un torneo Masters 1000 e il primo teenager a realizzare questo obiettivo dal 2007. In precedenza il più giovane semifinalista al torneo di Miami era stato Rafael Nadal. Dal 2007 nessun giocatore proveniente dalle qualificazioni si era mai spinto così lontano a Miami.

Auger Aliassime è andato in vantaggio per 4-2 grazie ad un break nel sesto game del primo set. Coric si è ripreso il turno di servizio con un controbreak nel settimo game prima di salvare un set point nel decimo game con il servizio. Auger Aliassime ha preso il largo sul 4-2 nel tie-break dopo un doppio fallo di Coric prima di concludere il primo set dopo un errore con il rovescio del giovane croato. Il nordamericano nato da padre togolese e da madre canadese ha preso due break di vantaggio portandosi sul 4-0 del secondo set. Coric ha salvato due match point nel settimo game sul suo servizio ma Auger Aliassime ha tenuto agevolmente il servizio nell’ottavo game concludendo la partita dopo 1 ora e 48 minuti.

Continua l’eccellente momento del tennis canadese che ha piazzato due giocatori al di sotto dei vent’anni nei quarti di finale. Denis Shapovalov contenderà il posto in semifinale contro lo statunitense Frances Tiafoe in un’altra partita tutta all’insegna del tennis Next Gen. Il lavoro di Tennis Canada (la federazione di tennis del Canada) sta dando i suoi frutti anche in campo femminile dove Bianca Andreescu ha recentemente vinto il torneo di Indian Wells a 18 anni.

L’ultima volta in cui due teenager raggiunsero almeno i quarti di finale a Miami risale al 2007 quando il torneo fu vinto da Novak Djokovic e Andy Murray raggiunse i quarti di finale.

Felix Auger Aliassime:

E’ un privilegio essere paragonato a questi grandi giocatori. Questo dimostra che sto facendo un ottimo lavoro e che sono sulla buona strada. Mi sto godendo ogni giorno e ogni partita

Auger Aliassime darà vita ad una semifinale tutta nordamericana con lo statunitense John Isner, che continua la difesa del titolo di Miami conquistato l’anno scorso battendo Roberto Bautista Agut per 7-6 (7-1) 7-6 (7-5). Isner ha vinto il settimo tie-break su sette in questo torneo. Lo statunitense di Greensboro ha vinto la terza partita di Miami 2019 con un doppio tie-break. Nella semifinale contro lo spagnolo (vincitore su Novak Djokovic negli ottavi di finale) Isner ha vinto agevolmente il tie-break del primo set per 7-1. Nel secondo set il gigante alto 2.08m ha salvato una sola palla break nell’ultimo game prima del tie-break. Bautista Agut si è portato in vantaggio per 3-0 grazie a due mini-break ma Isner li ha rimontati entrambi prima vincere il tie-break per 7-5 al primo match point.

Halep ad una vittoria dal primo posto del Ranking WTA

Simona Halep ha vinto il suo quarto di finale battendo la cinese Qiang Wang per 6-4 7-5 ed è ad una sola vittoria dal ritorno alla vetta del Ranking WTA. La romena era già stata la numero uno del mondo per la prima volta dall’Ottobre 2017 e aveva tenuto la testa delle classifiche mondiali per 16 mesi prima di venire superata da Naomi Osaka nel Gennaio 2019 dopo la vittoria della nipponica all’Australian Open.

Simona Halep:

Devo vincere questo torneo prima di pensare di poter riconquistare il trono del Ranking WTA. Se gioco il mio miglior tennis, ho buone chance, ma non voglio pensarci troppo. Devo trovare il mio ritmo e il mio miglior livello

Dopo uno scambio di break nei primi due game Halep ha strappato due volte la battuta alla cinese, ma Wang ha ottenuto il secondo break nel sesto game. Halep ha tenuto gli ultimi due turni di battuta chiudendo il primo set per 6-4.

Halep ha iniziato il secondo set con un break nel primo game, ma Wang ha rimontato realizzando tre break di fila portandosi sorprendentemente in vantaggio per 5-1. Quando Wang stava servendo per il secondo set, Halep ha recuperato un break di svantaggio. La tennista romena ha strappato di nuovo la battuta nel nono game con un vincente di rovescio lungolinea vincendo il game 40-0 riducendo lo svantaggio per 4-5. La cinese ha conquistato tre set point sullo 0-40 ma Halep li ha salvati vincendo cinque consecutivi e ha portato il punteggio sul 5-5 con un vincente di rovescio lungolinea. Halep ha strappato la battuta a Wang per la terza volta di fila nell’undicesimo game quando Wang ha mandato il rovescio in rete. Halep ha concluso la partita al primo match point vincendo il sesto game consecutivo.

Halep giocherà la sua semifinale contro la ceca Karolina Pliskova, che ha vinto il quarto di finale contro la più giovane connazionale Marketa Vondrousova con il punteggio di 6-3 6-4. Pliskova è andata in vantaggio di un break nel secondo game ma ha dovuto salvare due palle break sul 3-1. La ventisettenne tennista nativa di Louny ha avuto un set point in risposta sul 5-2. Vondrousova ha salvato questa opportunità con un vincente di dritto lungolinea. Pliskova ha servito per il set con un drop shot nel nono game. La diciannovenne Vondrousova è andata in vantaggio per 3-0 all’inizio del secondo set, ma Pliskova ha superato l’unico vero momento di difficoltà di tutto l’incontro vincendo cinque game consecutivi portandosi sul 5-3 in suo favore. Pliskova ha concluso il match al servizio dopo aver salvato due palle break nel decimo game.

Halep guida per 7-3 nei dieci scontri diretti con Pliskova e ha vinto l’ultimo match disputato nell’incontro di Fed Cup tra Repubblica Ceca e Romania.

Karolina Pliskova: