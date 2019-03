Il responsabile dell'area tecnica della Sampdoria si racconta a Il Secolo XIX: "Erano anni che il corpo mi mandava segnali clamorosi".

di Redazione Fox Sports - 28/03/2019 12:04 | aggiornato 28/03/2019 12:11

Riecco Walter Sabatini. Il responsabile dell'area tecnica della Sampdoria si confessa a Il Secolo XIX e racconta di aver visto la morte in faccia. Si è messo alle spalle giorni terribili e ora riesce a guardare al futuro con un po' di ottimismo:

Da tempo - ha esordito Sabatini - ricevevo segnali preoccupanti dal mio corpo. Era un sabato quando mi sono sentito male, dovevo salire su un aereo e probabilmente se lo avessi preso ora non sarei qui a parlare. Avevo passato il venerdì notte tra cortisone in vena e ansiolitici che mi avevano un po' rimesso in sesto. Il mio ultimo ricordo è uno scambio di messaggi con Osti. Poi sono sparito dalla vita. Non so cosa sia successo dopo...

L'intervista di Sabatini prosegue così:

Ringrazio il presidente Ferrero che non si è mai lamentato per le mie lunghe assenze da Genova. Ringrazio tutta la Samp per come mi sono stati vicino. Ogni volta che mi risvegliavo, mi arrivavano notizie di vittorie. Devo molto ai giocatori. Ad esempio la vittoria di Bergamo, nel dormiveglia farmacologico in cui mi trovavo, mi ha rigenerato e costretto a svegliarmi

Poi conclude: