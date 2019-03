L'olandese è fermo da novembre per un problema muscolare, ha subito diverse ricadute e ora è preoccupato: "Spero di indossare ancora una volta questa maglia".

di Franco Borghese - 28/03/2019 14:40 | aggiornato 28/03/2019 16:45

Il sipario potrebbe calare così, nel bel mezzo dello spettacolo. Arjen Robben potrebbe non indossare mai più la maglia del Bayern Monaco. L'olandese non gioca una partita ufficiale dal 27 novembre, quando in Champions League segnò due reti al Benfica. In quell'occasione però un problema al quadricipite lo costrinse a uscire anzitempo dal terreno di gioco.

Sembrava un infortunio di poco conto, ma quattro mesi dopo Robben è ancora indisponibile. Colpa di varie ricadute che ne hanno rallentato il recupero. Fino a qualche giorno fa sembrava potesse tornare nelo scontro diretto con il Borussia Dortmund del prossimo 6 aprile, ma è proprio l'olandese a lanciare l'allarme: potrebbe non indossare mai più la maglia del Bayern Monaco.

Dalla contrattura al quadricipite si è passati ad alcuni problemi al bacino e alla schiena, dovuti alla postura sbagliata determinata proprio dall'infortunio alla coscia. Intervistato da TZ, Robben ha ammesso di essere preoccupato:

Non so quando tornerò, ma non è realistico pensare a un recupero per la gara con il Borussia Dortmund. Sono sulla strada giusta, ma ancora non mi alleno con la squadra e ci vorrà un po' di tempo affinché ciò accada. Al momento non posso fare altro che lavorare duramente e combattere per tornare in campo. In questi mesi sono stato vicinissimo al rientro, ma ho subito 2-3 ricadute

Robben ha il contratto in scadenza a fine stagione e ha già comunicato l'intenzione di cambiare squadra dal prossimo primo luglio. Per questo, negli ultimi giorni, in molti in Germania hanno cominciato a ipotizzare che Arjen, in realtà, potrebbe non indossare mai più la maglia del Bayern Monaco, ipotesi che l'olandese non ha affatto scartato:

Questi sono gli ultimi 2 mesi per me qui al Bayern, un club per il quale ho giocato per 10 anni. Voglio giocare ancora una partita, voglio indossare ancora questa maglia. Questo per me è l'importante. Non importa quando sarà, spero solo che succeda

Insomma, il sipario sull'avventura di Robben al Bayern potrebbero essere già calato lo scorso 27 novembre senza che nessuno se ne accorgesse. Sarebbe effettivamente troppo crudele. L'olandese merita un addio diverso, con il giusto riconoscimento.

Robben, dove lo porterà il futuro?

A fine 2018 Robben aveva annunciato che avrebbe preso entro pochi giorni una decisione sul proprio futuro. I suoi problemi fisici hanno però rallentato tutto. Su di lui sembrava esserci l'Inter, ma a questo punto è difficile che i nerazzurri puntino su di lui. Le destinazioni probabili sono il Groningen (club nel quale è cresciuto e che si è detto ufficialmente interessato), il PSV (con il quale Robben era in trattativa prima dell'infortunio) e qualche club cinese che lo ricoprirebbe d'oro. Al momento però Arjen pensa solo a guarire, per pensare al futuro c'è ancora tempo.