I Red Devils hanno annunciato che il manager norvegese ha firmato un contratto triennale.

di Redazione Fox Sports - 28/03/2019 10:17 | aggiornato 28/03/2019 10:22

Avanti con Ole Gunnar Solskjaer. Il Manchester United ha annunciato che il norvegese ha firmato un contratto triennale ed è quindi diventato a tutti gli effetti il manager dei Red Devils. Arrivato il 19 dicembre 2018 al posto dell'esonerato José Mourinho, il classe 1973 ha fatto rinascere una squadra che sembrava sull'orlo del precipizio.

Ha vinto le prime otto partite da allenatore dello United, stabilendo un nuovo record. In totale sono 14 le vittorie e due i pareggi nelle 19 partite collezionate tra tutte le competizioni. Tra i successi spicca quello nel ritorno degli ottavi di Champions League, un 3-1 in casa del PSG che è valso il passaggio ai quarti dove ora ad attendere i Diavolo Rossi c'è il Barcellona (andata il 10 aprile a Old Trafford).

Solskjaer, che da giocatore ha segnato 126 gol in 366 presenze con lo United tra il 1996 e il 2007, ha commentato così la firma sul contratto:

Dal primo giorno in cui sono arrivato, mi sono sentito a casa in questo club speciale. È un onore essere stato un giocatore del Manchester United e aver iniziato qui la mia carriera da allenatore (con la squadra Riserve, ndr). Gli ultimi mesi hanno rappresentato per me un'esperienza fantastica, questo è il lavoro che ho sempre sognato di fare e sono entusiasta di guidare il club a lungo termine. Voglio portare ai tifosi quei successi che meritano

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager. — Manchester United (@ManUtd) March 28, 2019