Ha detto addio alle telecronache dopo aver raccontato quasi 2mila partite in 30 anni di carriera. Sandro Piccinini è indiscutibilmente uno dei giornalisti che ha saputo meglio valorizzare ciò che succede sul prato verde e far appassionare migliaia di persone.

Adesso che ha appeso il microfono al chiodo, può sedersi comodamente e svelare alcuni retroscena del suo mestiere. Proprio questo è quello che ha fatto a Radio Rai, durante la trasmissione "Un Giorno Da Pecora":

Ricevevo diverse telefonate il giorno dopo in cui andava in onda "Controcampo". Invece durante le partite ero solito spegnere il cellulare, mentre ora so che non è più così e c'è il rischio di essere condizionati

No, oggi non è più così e spesso i telecronisti vengono contattati nel bel mezzo delle partite:

So che uffici stampa di alcune società calcistiche mandano messaggi a miei colleghi durante la partita. Scrivono cose come: "Hai sbagliato su una decisione arbitrale". Frasi di questo tipo. Sono intimidazioni vere e proprie che a me non piacciono. Qualche messaggio è molto sgradevole, so di miei colleghi che ci sono rimasti molto male