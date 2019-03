Il brasiliano, eletto da Placar il migliore brasiliano dai tempi di Pelé, professa umiltà: "Ho rispetto per chi mi ha preceduto, ma ho 27 anni e non ho intenzione di fermarmi."

di Simone Cola - 28/03/2019 19:10 | aggiornato 28/03/2019 19:17

Per molti, ancora oggi, il miglior calciatore al mondo dopo i due "alieni" Cristiano Ronaldo e Messi è ancora Neymar, stella del PSG che si appresta a vincere la Ligue 1 numero 6 nelle ultime 7 stagioni ma che ancora una volta, nonostante un attacco che oltre che sul brasiliano può contare anche su fenomeni come Cavani e Mbappé, ha deluso in Champions League finendo per essere eliminato negli ottavi di finale dal Manchester United.

Una sconfitta che ha fatto male e che ha rinfocolato le voci che volevano Neymar lontano da Parigi nel prossimo calciomercato: cosa succederà davvero non è chiaro, ma sembra evidente che sia difficile capire quante siano le responsabilità del brasiliano nel fallimento di un club che continua a deludere in Europa e quante invece quelle del PSG, "colpevole" di non avere costruito una squadra abbastanza forte intorno alla sua stella, costata nell'estate del 2017 ben 222 milioni di euro.

Certo è che il fascino e l'appeal di Neymar non sono affatto diminuiti in queste due stagioni trascorse in Francia, annate peraltro ricche di gol (48 in 53 partite giocate) e che hanno confermato il brasiliano come uno dei migliori in circolazione, anche se nel frattempo l'ideale terzo posto sul podio che occupa rischia di essere insidiato dal compagno di squadra Kylian Mbappé, rivelazione negli ultimi Mondiali di Russia e che lo stesso O Ney, com'è stato da tempo rinominato in omaggio a Pelé, esalta definendolo "fenomeno".

Neymar: "Mbappé è già un fenomeno. Il mio idolo? Robinho"

Kylian è una persona allegra - ha dichiarato a DAZN - e piena di gioia di vivere, è sempre pronto a scherzare. Ovviamente è ancora giovanissimo, deve acquisire ancora molta esperienza, ma tecnicamente secondo me già adesso lui è un fenomeno, anche se ovviamente potrà diventare ancora più forte e avere una grande carriera. Diventerà sicuramente uno dei migliori al mondo.

Neymar poi ha parlato anche del calciatore che lo ha ispirato quando era giovane.

Il mio idolo calcistico è Robinho, fin da quando ero un bambino sono sempre stato un suo fan e volevo diventare proprio come lui. Il mio eroe? Nei fumetti è Batman, nella vita privata sicuramente mio padre.

Sorprendentemente - ma non troppo per chi lo conosce bene - Neymar confessa quindi di essere un grande fan della pallacanestro, che in tv arriva persino a preferire spesso al calcio.

Amo il basket, amo seguirlo, guardare le partite e anche giocarci quando capita. In generale amo tutto quello che ha a che fare con lo sport. Non è semplice ammetterlo, per me, ma non mi piace tanto seguire il calcio in televisione, quando sono a casa preferisco guardare altri sport. Soprattutto la pallacanestro, seguo quasi tutti i giocatori. Essendo un atleta, ammiro gli altri atleti perché conosco le difficoltà che incontra chi deve arrivare in cima e restare tra i migliori.

Molto importante anche il rapporto con la musica: se non fosse diventato un calciatore Neymar avrebbe voluto essere un cantante, anche se il talento, confessa, non è certo lo stesso.

Prima di ogni partita ascolto un po' di funk brasiliano, quello che c'è al momento, anche se una canzone del mio amico Tiaguinho ci sarà sempre. Non fossi diventato un calciatore avrei voluto essere un cantante. Canto male, sono pessimo, ma l'importante è divertirsi.

"Io miglior giocatore dopo Pelé? Devo ancora scrivere la mia storia"

Quando gli viene fatto notare che la nota rivista brasiliana Placar lo ha eletto miglior calciatore brasiliano nell'epoca successiva a Pelé Neymar mostra grande umità.

Non posso sapere chi sia stato il miglior giocatore dopo Pelé, per me siamo stati tutti importanti, ognuno di noi ha scritto la sua storia, ognuno è stato importante in un certo momento giocando in modo diverso. Ci sono nomi che saranno sempre ricordati, ci saranno sempre giocatori brasiliani molto importanti nella storia del calcio. Ronaldo, Romario, Ronaldinho, Kakà, Zico, Rivaldo...potrei andare avanti all'infinito.