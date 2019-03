Ha visto la luce la Nazionale di Poste Italiane, nata per favorire lo spirito di squadra tra colleghi. In panchina ci sarà l'ex centrocampista di Juventus e Fiorentina.

28/03/2019

Il 28 marzo 2019 è la data di nascita della Nazionale di Poste Italiane. Si tratta di una selezione nata per favorire lo spirito di squadra tra colleghi. A guidarla sarà un allenatore d'eccezione come Angelo Di Livio, ex centrocampista di Juventus e Fiorentina.

L'ex Nazionale azzurro ha già scelto 30 giocatori che sono stati selezionati al termine di uno stage. Il debutto della neonata formazione è fissato per domenica 31 marzo in quel di Fano contro la Nazionale Cantanti. L'incasso della sfida sarà interamente devoluto alla Tma Onlus, una cooperativa sociale per l'assistenza delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Tanti si saranno chiesti quali siano i requisiti per far parte della Nazionale di Poste Italiane. Prima di tutto bisogna essere dipendenti di Poste Italiane, poi serve essere tesserati con una società dilettantistica di calcio. Requisiti che hanno alzato notevolmente l'età media della squadra, che infatti si aggira attorno ai 35 anni.