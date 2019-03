Il tecnico degli azzurri ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica.

di Redazione Fox Sports - 28/03/2019 13:09 | aggiornato 28/03/2019 13:14

Alla sua prima stagione sulla panchina del Napoli è in corsa per conquistare un trofeo internazionale che da queste parti manca da ben 30 anni. Carlo Ancelotti insegue e sogna l'Europa League. L'ostacolo ai quarti è di quelli impegnativi, l''Arsenal di Unai Emery non sarà affatto facile da eliminare. Ma Carletto ci crede, così come è convinto che anche in Italia la sua squadra potrà tornare a vincere lo Scudetto interrompendo l'egemonia della Juventus.

Per strada abbiamo lasciato tanti punti - ha detto Ancelotti a La Repubblica - e ora ne abbiamo 15 di distacco dalla Juventus. Ma il peso dei nostri errori è stato inferiore ai loro meriti. Io ho sposato con tutto me stesso il progetto Napoli. Parliamo di una società ormai stabilmente ai vertici in Italia e protagonista anche in Europa. So bene che non possiamo garantire uno stipendio di 10 milioni a un giocatore, io non chiederà mai a De Laurentiis di far saltare il banco. Ma si può vincere anche in altri modi. Viviamo in un periodo storico in cui la Juventus sta dimostrando una continuità mai vista, ma l’egemonia finirà e verranno fuori le milanesi. Ne beneficerà anche il Napoli. Dovremo essere bravi a sfruttare il primo calo della Juve

Poi Ancelotti ha parlato del meraviglioso legame che si è creato con la piazza napoletana:

Mi trovo davvero bene, non era scontato che mi sentissi subito a mio agio. Sono in sintonia con la società e la città mi ha conquistato subito. Non avevo mai avuto modo di vivere in una città di mare. Sto scoprendo Napoli pian piano, è una città funzionale e la gente non è per nulla invadente. Io qui a vita come ha detto ADL? Posso dare garanzie psicofisiche massimo per 8 anni

Sul Napoli del futuro:

Per vincere non ci serve tanto tempo, il tragurdo è vicino. La squadra è già strutturata e ci sono buoni margini di crescita. La spina dorsale è robusta, abbiamo due portieri di valore e una difesa affidabile con un fenomeno come Koulibaly che non si muoverà da qui. A centrocampi ci sono Zielinski, Allan e Fabian Ruiz. I big resteranno tutti perché il Napoli non è costretto a vendere. Faremo investimenti mirati per crescere. Cerchiamo altri Meret e Fabian Ruiz

Dopo aver allenato in 9 anni Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern Monaco, Anceloti ha deciso di far ritorno in Italia. Questa la situazione che ha trovato:

Non c'è tutta questa differenza tra grandi e piccole dal punto di vista tattico, tutte le squadre provano a fare il loro gioco. Si costruisce l'azione partendo sempre da dietro, come ormai si fa in tutta Europa. Per il nostro calcio l'esclusione dal Mondiale è stato il punto più basso, ora però ci stiamo rifacendo in Champions e in Europa League. A parer mio in Champions la Juve se la gioca con Barcellona, Liverpool e Manchester City, mentre a vincere l'Europa League sarà una tra Arsenal, Chelsea e Napoli. La Nazionale ha ripreso quota grazie a Mancini, la sua filosofia mi piace

