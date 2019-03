Il campionato di MotoGP approda in Argentina con la conferenza stampa del giovedì. Dovizioso rincorre il bis dopo la vittoria in Qatar: "Quest'anno mi sento più competitivo". Rossi spera in un week-end con il meteo stabile.

0 condivisioni

di Luigi Ciamburro - 28/03/2019 16:34 | aggiornato 28/03/2019 17:39

Dopo la vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar, tenuta sub judice fino a due giorni fa, in attesa della sentenza della Corte d'Appello sul dispositivo Ducati, la MotoGP approda a Termas de Rio Hondo. Le Ducati ufficiali potranno scendere in pista con l'appendice montata sul forcellone posteriore, presa di mira da quattro costruttori, e probabilmente nelle prossime settimane sarà copiata anche da altri team, Aprilia e Suzuki in primis.

Qui Ducati non ha mai vinto, ad Andrea Dovizioso il dovere di sfatare il tabù con una Desmosedici GP19 in splendida forma. Il GP d'Argentina è terreno favorevole per il campione in carica Marc Marquez: nella scorsa stagione il Cabroncito ha dimostrato di avere un tempo sul giro nettamente superiore alla concorrenza, ma una serie di errori lo hanno penalizzato. Fra questi il sorpasso con collisione ai danni di Valentino Rossi, costringendolo ad un fuori pista e poi alla caduta, con tanto di dichiarazioni al vetriolo nel post gara. Ancora una volta ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un week-end di MotoGP ad alto tasso di adrenalina, con la Ducati pronta a battagliare per la vittoria, le Yamaha in attesa di conferme (o smentite), la Suzuki di Alex Rins in agguato per il podio.

Valentino Rossi, presente nella conferenza stampa del giovedì, potrà contare su una grande cornice di pubblico a suo favore. Non a caso all'entrata dell'autodromo argentino campeggia una statua in suo onore, ma non basterà il calore dei fan per essere veloci. La sua Yamaha M1 è ancora in affanno dal punto di vista della gestione delle gomme e in accelerazione; in tal senso sono attesi aggiornamenti sulla centralina elettronica e si spera in un week-end con il meteo stabile al contrario di quanto successo negli ultimi anni. Ma a tenere banco in sala stampa non poteva che essere lo spoiler Ducati.

Andrea Dovizioso in conferenza stampa

MotoGP, Dovizioso: "Mai preoccupato per la vittoria in Qatar"

Il primo dei sei piloti MotoGP a prendere la parola è il vincitore dell'ultimo Gran Premio, Andrea Dovizioso, che si è detto sempre tranquillo in attesa di conoscere la conferma o meno del trionfo in Qatar da parte della Corte di Ginevra.

Non sono mai stato preoccupato per i punti, non potevo fare niente. Nella peggior delle ipotesi potevano toglierci il pezzo per le gare future, poi gli ingegneri erano abbastanza tranquilli. Abbiamo messo questa appendice nel warm-up e non avevamo molto dati al riguardo. La vittoria comunque è arrivata ed è stata il coronamento di un ottimo week-end. È stata una gara un po' strana, un po' lenta ed era la strategia che volevo fare e mi ha ripagato.

Termas de Rio Hondo non è mai stato un tracciato favorevole per il pilota forlivese, ma quest'anno la Rossa di Borgo Panigale arriva con più certezze e punti di forza.

Quest'anno penso di essere più competitivo, l'anno scorso ho avuto una serie di problemi. La gara in Argentina è sempre un po' strana, bisogna vedere le condizioni, perché di solito è difficile lavorare nelle libere con le traiettorie, il set-up e le gomme. Ma è troppo presto per conoscere lo scenario del campionato, tutto può succedere, i competitor sono in un'ottima posizione. Mi aspetto che Suzuki e Honda siano competitivi.

Valentino Rossi tace sul caso Ducati

Valentino Rossi è reduce da un incoraggiante quinto posto a Losail, ma non è certo il risultato che persegue il campione di Tavullia. Resta da migliorare l'approccio al week-end di gara, soprattutto in ottica qualifiche.

La gara alla fine è andata bene, sono partito da dietro e il passo non era niente male. Abbiamo sofferto troppo nelle libere, non ho mai avuto una buona sensazione e dobbiamo lavorare meglio da questo punto di vista. Il tracciato dell'Argentina è diverso, anche quest'anno non sarà facile, speriamo di avere una gara sull'asciutto al contrario dell'anno scorso. Non siamo forti come dovremmo essere, speriamo di avere del tempo per capire il nostro potenziale ed essere pronti per la gara.

Il Dottore preferisce non sbilanciarsi sullo spoiler Ducati, ma non nasconde una certa destrezza da parte di Ducati in campo aerodinamico. Per il GP d'Argentina, infine, spera nel meteo stabile per poter pianificare al meglio una strategia di gara.

Non ho seguito molto questo problema, dovresti sentire la Yamaha. Dobbiamo pensare solo a noi stessi ed essere forti, questa è la cosa più importante per noi. Ducati si è sempre dimostrata molto brava in tal senso, ma vedremo cosa succederà... Bisogna cercare di essere più veloce degli altri. In Argentina bisogna essere pronti ad affrontare ogni condizione. A volte c'è poca pioggia a volte tanta, diventa difficile pianificare una strategia.

“We hope we can be lucky to have a dry race” - @ValeYellow46 🎙️ The unpredictable weather forecast is at the forefront of most of the riders minds! 🤔#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/mlvhESklGd — MotoGP™ 🇦🇷 (@MotoGP) March 28, 2019

Petrux punta alla top five

Danilo Petrucci ha esordito nel team ufficiale Ducati con un sesto posto in Qatar. la scelta della doppia gomma Soft non ha premiato l'azzardo e un errore alla partenza ha reso la gara in salita. Qui in Argentina restano alte le motivazioni, con il podio che resta un obiettivo difficile ma da tenere sempre nel mirino.