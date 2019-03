Tre nuovi match titolati all'orizzonte per alcune delle divisoni più importanti di tutta la promotion: attesa per la riassegnazione del titolo reso vacante da Dillashaw.

di Massimiliano Rincione - 28/03/2019

UFC è pronta a regalarci tre match da favola in vista dell'estate. La promotion più importante al mondo nel settore delle MMA studia due match titolati dal potenziale pazzesco per UFC 239 - stando ad ESPN -, che vedrebbe i ritorni di Jon Jones e Amanda Nunes. Il campione dei massimi-leggeri, tornato in attività dopo l'ennesima squalifica per doping - con i famosi picogrammi di turinabol ancora presenti nelle sue analisi -, ha già imposto il proprio dominio sconfiggendo Alexander Gustafsson nel loro secondo match ed Anthony Smith. Marreta, invece, è ormai in striscia positiva da diversi incontri, ed ha già mietuto vittime illustri quali Eryk Anders, Jimi Manuwa e Jan Blachowicz.

For the vacant bantamweight belt!



Amanda Nunes, invece, tornerà in azione dopo aver sconfitto senza possibilità d'appello Cris Cyborg Justino, considerata fino a qualche mese fa la donna più devastante del panorama all time delle MMA. La Leonessa, però, difenderà l'altra cintura in suo possesso, vale a dire quella pesi gallo: sua avversaria sarà l'ex campionessa Holly Holm, giustiziera di Ronda Rousey. Reduce anche lei da un paio di match al limite della divisione delle 145 libbre femminili, La Figlia del Predicatore proverà dunque a riconquistare quella cintura già avuta alla sua vita.

UFC 238, invece, ha ufficialmente il suo secondo match titolato: al già noto Valentina Shevchenko vs Jessica Eye si aggiungerà infatti Henry Cejudo vs Marlon Moraes, con l'ex lottatore olimpico che proverà a scrivere un altro capitolo di storia delle MMA. Qualora il già campione pesi mosca vincesse anche il titolo pesi gallo UFC, d'altronde, diventerebbe il terzo champ champ della storia della promotion dopo Conor McGregor ed Amanda Nunes. Ad osteggiarlo, però, ci sarà un Magic davvero in stato di grazia in questo ultimo anno vissuto nell'ottagono più famoso delle MMA. Tra le sue vittime più illustri ricordiamo, nell'ordine: John Dodson, Aljamain Sterling, Jimmie Rivera e Raphael Assuncao.

MMA, le date per UFC 238 e UFC 239

Cejudo vs Moraes che sarà il primo di questo tris di match a trovar compimento, con i due che si affronteranno l'8 giugno prossimo in quel di Chicago. Neanche un mese dopo, il 6 luglio, toccherà invece a Jones e Nunes difendere i propri titoli dagli assalti di Santos e Holm, con UFC che si prepara dunque a regalarci un paio di mesi caldissimi in vista di un estate rovente sotto ogni punto di vista.