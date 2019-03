Torna a parlare l'ex direttore sportivo del club rossonero.

di Redazione Fox Sports - 28/03/2019 15:49 | aggiornato 28/03/2019 15:54

Una delle trattative più lunghe ed estenuanti dell'estate 2017. Il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma ha tenuto per mesi col fiato sopeso i tifosi del Milan. Alla fine a spuntarla è stato il club rossonero che ha fatto sottoscrivere al classe 1999 un rinnovo di contratto fino al 2021.

Ai microfoni di Libero ha parlato l'allora direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, che ha raccontato quelle frenetiche settimane:

Sono riuscito a sconfiggere Raiola, lo considero un mio capolavoro visto che riuscimmo anche a non pagare le commissioni. Lui ripeteva: "'Non ho rinnovato con il mio amico Galliani, figurati se lo faccio ora con te e con i cinesi che non conosco". Donnarumma pubblicava dei post sui social che venivano prontamente rimossi perché Raiola gli diceva di scriverli mentre io glieli facevo cancellare

Sul giorno della firma ha svelato:

Raiola decise di portare Gigio a Ibiza con il suo aereo per allontanarlo da noi. Ma prima ci trovammo con Donarumma, la sua famiglia e i suoi agenti. Raiola si alzò e disse: "Non firmare, ce ne andiamo, seguici". Appena gli agenti escono, Gigio prende la penna e firma

